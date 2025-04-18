Почему символ «Око Гора» часто встречается в захоронениях древних египтян

Символ «Око Гора», представляющий собой стилизованный глаз, был широко распространён в Древнем Египте. Его изображения часто встречаются на амулетах, известных как веджат, а также на гробах и в интерьере гробниц. Этот знак имел особое значение в культуре и религии древних египтян. Об этом рассказывает Live Science.

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Согласно мифологии, Гор, сын бога Осириса, сражался со своим дядей Сетом за право правления Египтом. В ходе этой борьбы Сет повредил левый глаз Гора, однако тот в конечном итоге одержал победу и восстановил свой глаз благодаря богу мудрости Тоту. Научный сотрудник Польского центра средиземноморской археологии Эмили Титер отметила, что история Гора символизирует не только борьбу, но и восстановление.

Египтолог Кей Ямамото из Университета Торонто подчеркнул, что веджат является одним из самых значимых амулетов Древнего Египта, ассоциирующихся с исцелением и защитой. Именно поэтому такие амулеты часто находят в захоронениях, зачастую размещая их в обёртке мумии.

С течением времени отношение к Оку Гора претерпело изменения. В более поздние эпохи, например, в первом тысячелетии до нашей эры, на левый бок мумии, где бальзамировщик делал разрез, накладывали восковой веджат для защиты и исцеления этой уязвимой области. Это подчеркивает важность символа в ритуалах, связанных с мумификацией.

Символ «Око Гора» стал метафорой целостности и благополучия. Доцент кафедры археологии Даремского университета Пенни Уилсон отметила, что его связь с водами Нила и исцелением способствовала его популярности. Кроме того, Око ассоциировалось с фазами Луны, что также могло повлиять на его распространение.

Историк античности Дьюла Прискин из Сегедского университета указал на то, что история о восстановлении левого глаза Гора может быть сопоставлена с изменениями Луны, что добавляет дополнительный слой значений к этому символу.

Амулеты веджатов начали появляться около 2200 года до нашей эры, и в это время Глаз Гора стал изображаться на гробах и в погребальных часовнях. Учёные предполагают, что эти изображения не только обеспечивали магическую защиту, но и позволяли усопшим «смотреть» на мир живых.

Причины появления Глаза Гора в культуре Древнего Египта остаются неясными, однако Кей Ямамото отметил, что в это время началось активное написание религиозных текстов на стенах пирамид, что могло привести к канонизации верований и распространению новых символов.

Уилсон также добавила, что Глаз Гора может быть связан с использованием косметики, защищающей глаза. Известно, что галена и малахит с древних времён использовались как защитные средства, и веджат мог визуализировать эту защиту. По словам Уилсон, этот символ «очень универсален и мощен», что делает его неотъемлемой частью наследия Древнего Египта.