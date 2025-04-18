Исследователь заявляет: райские сады находились на месте египетских пирамид

Известный специалист в области компьютерных наук и активный участник дискуссионных форумов, доктор Константин Борисов недавно заявил об открытии, которое может перевернуть традиционные представления о расположении легендарного Эдема. Об этом сообщает Jerusalem Post.

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Согласно общепринятым теориям, древние тексты Библии указывают на существование четырёх рек, выходящих из Райских садов, включая Пишон, Гихон, Тигр и Евфрат, а также земли Куша (современная территория Эфиопии). Эти данные долгое время наводили учёных на мысль, что Рай мог находиться именно в районе древней Месопотамии (территория современного Ирака). Однако доктор Борисов уверен, что этот вывод неверен.

В своём новом исследовании он выдвигает радикальную гипотезу: настоящий Эдем находился совсем не там, где принято считать, а поблизости от знаменитых Великих пирамид Египта, расположенных в Гизе.

По словам исследователя, карты древних времён демонстрируют всего лишь четыре крупные реки, исходящие из близлежащего моря: Нил, Тигр, Евфрат и Инд. А форма самой пирамиды удивительно совпадает с древними описаниями Священного Древа Жизни.

Предложенная теория вызвала горячие дебаты среди специалистов, однако пока нет достаточных доказательств, подтверждающих связь между Великой пирамидой и легендой о райском саду.

Несмотря на всю привлекательность идеи, окончательно подтвердить или опровергнуть выводы Борисова сложно. Вероятно, человечество ещё долго будет задаваться вопросом, насколько достоверны подобные научные изыскания.