 

Исследователь заявляет: райские сады находились на месте египетских пирамид

18.04.2025, 1:25, Разное
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Известный специалист в области компьютерных наук и активный участник дискуссионных форумов, доктор Константин Борисов недавно заявил об открытии, которое может перевернуть традиционные представления о расположении легендарного Эдема. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Фото из открытых источников

Согласно общепринятым теориям, древние тексты Библии указывают на существование четырёх рек, выходящих из Райских садов, включая Пишон, Гихон, Тигр и Евфрат, а также земли Куша (современная территория Эфиопии). Эти данные долгое время наводили учёных на мысль, что Рай мог находиться именно в районе древней Месопотамии (территория современного Ирака). Однако доктор Борисов уверен, что этот вывод неверен.

В своём новом исследовании он выдвигает радикальную гипотезу: настоящий Эдем находился совсем не там, где принято считать, а поблизости от знаменитых Великих пирамид Египта, расположенных в Гизе.

По словам исследователя, карты древних времён демонстрируют всего лишь четыре крупные реки, исходящие из близлежащего моря: Нил, Тигр, Евфрат и Инд. А форма самой пирамиды удивительно совпадает с древними описаниями Священного Древа Жизни.

Предложенная теория вызвала горячие дебаты среди специалистов, однако пока нет достаточных доказательств, подтверждающих связь между Великой пирамидой и легендой о райском саду.

Несмотря на всю привлекательность идеи, окончательно подтвердить или опровергнуть выводы Борисова сложно. Вероятно, человечество ещё долго будет задаваться вопросом, насколько достоверны подобные научные изыскания.


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