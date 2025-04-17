Рупор кремлевской пропаганды: Генерал-лейтенант Шамарин получил 7 лет тюрьмы за коррупцию

Шамарину дали 7 лет колонии строгого режима.

Суд приговорил бывшего начальника Главного управления связи, заместителя начальника Генштаба, Вадима Шамарина к 7 годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа. Также он лишен звания генерал-лейтенанта и в течение 7 лет ему запрещено занимать должности в органах государственной власти. На имущество Шамарина судом наложен арест в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа. Стоит отметить, что обвинение просило для Шамарина 12 лет тюрьмы. Так что приговор ему чутка смягчили. С другой стороны, это такой себе привет тем, кто говорил, что таких высокопоставленных генералов не посадят и их отмажут. Шамарина не отмазали.

Следствием установлено, что 2019-2023 годах Пермский телефонный завод «Телта» заключил с государственным заказчиком контракты на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц завода «Телта» взятки на общую сумму 36 млн рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции. Стоит отметить, что в начале войны армия испытывала серьезные проблемы со связью, некоторые из которых до сих пор так до конца и не устранены.

Все с интересом ждут чем закончится дело Тимура Иванова.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках