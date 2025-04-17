Загадочные древние рисунки Амазонии изображают путь в загробный мир

В Колумбии, среди живописных ландшафтов региона Серрания-де-ла-Линдоса, исследователи обнаружили удивительное наследие древней культуры. На протяжении почти двадцати километров вдоль песчаных скал простираются тысячи рисунков, возраст которых превышает одиннадцать тысячелетий. Это открытие рассказывает о верованиях и представлениях наших далеких предков о жизни, смерти и взаимодействии миров. Об этом сообщает planet-today.ru.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Исследовательская группа, работающая совместно с местными племенами, такими как Тукано, Десана и Нукак, выяснила, что загадочные образы представляют собой отображение мистического опыта древних шаманов. Здесь мы видим не простую запись повседневных сцен, а отражение глубоких переживаний и видений, связанных с путешествиями душ между миром живых и потусторонним царством.

Многие изображения демонстрируют уникальные сцены перехода человека в форму животного или мифологического существа. Люди представлены с крыльями птиц или телами змей, символизируя возможность преодолеть границы физического существования и вступить в контакт с невидимым миром духов. Подобные изменения олицетворяли способность человеческого сознания погружаться в глубины реальности, скрытые от обычного восприятия.

Особенно интересными оказались фигуры животных с двумя головами или странными очертаниями. Ученые предполагают, что именно такие необычные формы использовались художниками прошлого для передачи сущности духа, неподвластной законам обычной физики. Древние мастера пытались запечатлеть то, что невозможно выразить словами — глубинную природу вещей и взаимосвязь всего живого.

Для местных жителей, особенно представителей племени Десана, символы, встречающиеся на скальных картинах, имеют особое значение. Слово «yee», означающее у народа Десана одновременно «ягуар» и «шаман», подчеркивает единство силы и мудрости, которое считалось необходимым условием проникновения в тайну бытия. Шаманы воспринимались как посредники между живым и мертвым, земным и небесным, сохраняя баланс между этими противоположностями.

Древнее искусство Амазонки представляет собой уникальный источник сведений о мировоззрении первобытных обществ, способствуя лучшему пониманию их культурного наследия и представлений о месте человека в мире природы и космоса.