 

В подразделения российской армии начали поступать комплексы «Перехват 2.0»

17.04.2025, 19:05, Разное
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Подразделения российской армии начали оснащаться многофункциональными комплексами с говорящим названием «Перехват 2.0» разработки АО «НПП», которые поддерживают систему распознавания «свой — чужой», способны оперативно обнаруживать беспилотники противника и даже перехватывать видео, передаваемое с них на пункты управления.

Как уточняется, речь идет о перехвате аналогового видео, сканируя широкий диапазон частот (50-6000 МГц), распознавании «свой — чужой» и работе в качестве простого детектора практических всех моделей дронов, отмечающего их присутствие в воздушном пространстве и показывающего примерное расстояние до них.

«Перехват 2.0» функционирует под управлением российского ПО, а радиус его эффективного действия составляет не менее полукилометра — в зависимости от условий местности. Кроме того, подключаемая антенна заметно поднимает этот показатель, а внешний источник питания позволит увеличить время автономной работы.


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