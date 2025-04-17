Google создает ИИ, чтобы расшифровать речь дельфинов

Компания Google совместно с организацией Wild Dolphin Project активно развивает новое поколение моделей искусственного интеллекта, которое позволит людям понимать язык морских млекопитающих — дельфинов. Об этом сообщает ArsTechnica.

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Модель, получившая название DolphinGemma, создана специально для перевода сложных звуков, которыми обмениваются дельфины между собой. Специалисты используют обширную базу звуковых записей, собранных WDP, чтобы обучить систему распознавать и интерпретировать сигналы животных.

До настоящего момента исследователи не пришли к единому мнению о структуре общения дельфинов: являются ли их характерные щелканья и свисты отдельными словами или сложными предложениями. Однако цель исследователей ясна — научить машину не только правильно трактовать такие сигналы, но и вести диалог с животными на их родном языке.

Одной из ключевых особенностей разработки является возможность функционирования модели даже на маломощных устройствах. Это означает, что технология потенциально доступна каждому владельцу смартфона, позволяя исследователям и энтузиастам изучать поведение дельфинов непосредственно в естественной среде обитания.