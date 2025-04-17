 

Google создает ИИ, чтобы расшифровать речь дельфинов

17.04.2025, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Google совместно с организацией Wild Dolphin Project активно развивает новое поколение моделей искусственного интеллекта, которое позволит людям понимать язык морских млекопитающих — дельфинов. Об этом сообщает ArsTechnica.

Фото из открытых источников

Модель, получившая название DolphinGemma, создана специально для перевода сложных звуков, которыми обмениваются дельфины между собой. Специалисты используют обширную базу звуковых записей, собранных WDP, чтобы обучить систему распознавать и интерпретировать сигналы животных.

До настоящего момента исследователи не пришли к единому мнению о структуре общения дельфинов: являются ли их характерные щелканья и свисты отдельными словами или сложными предложениями. Однако цель исследователей ясна — научить машину не только правильно трактовать такие сигналы, но и вести диалог с животными на их родном языке.

Одной из ключевых особенностей разработки является возможность функционирования модели даже на маломощных устройствах. Это означает, что технология потенциально доступна каждому владельцу смартфона, позволяя исследователям и энтузиастам изучать поведение дельфинов непосредственно в естественной среде обитания.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Мнение «аналитика»: О новых друзьях России… Талибы — теперь «партнёры», а не террористы?

17.04 / Крупнейшее исследование подтвердило повышенную опасность вейпинга для легких

17.04 / «Пятёрочка» ввела платную опцию открытия дополнительной кассы

17.04 / В подразделения российской армии начали поступать комплексы «Перехват 2.0»

17.04 / Почти все педагоги продемонстрировали веру в нейромифы

17.04 / Мнение: Официальные медали в честь киберспортсмена

17.04 / Мнение: Чернокожая Гермиона

17.04 / Физики воссоздали Антикитерский механизм с помощью компьютерного моделирования

17.04 / На майских праздниках в Москве ГАИ проведёт операцию против самокатчиков

17.04 / Отдых на природе оказался не менее эффективным, чем антидепрессанты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика