Вороны различили геометрические фигуры
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Новое исследование, расширяющее представление об интеллектуальных способностях вида Corvus corone corone (обыкновенная чёрная ворона), опубликовал журнал Science Advances. Участниками эксперимента стали два самца, одному из которых исполнилось 11 лет, а другому — 10.
Сначала птиц на достаточно простых примерах тренировали находить визуально отличную фигуру среди нескольких подобных. Например, подопытным на экране предъявляли изображения пяти звезд и одного полумесяца. За правильный выбор, который птицы делали, ударяя клювом по фигуре, их поощряли лакомством — мучным червем или гранулой птичьего корма. Также при этом звучал подкрепляющий сигнал. В случае ошибки вороны вместо угощения получали отрицательный звуковой и визуальный отклик.
Когда птицы научились справляться с задачей, им стали предлагать новые наборы геометрических стимулов, включавшие квадраты, параллелограммы и другие неправильные четырехугольники.
В эксперименте птиц сначала обучали на более простых примерах, а затем усложнили задачу, предложив новые наборы геометрических стимулов из четырехугольников / © Schmidbauer et al., Science Advances, 2025
Хотя задачи усложнили, вороны все равно распознавали геометрические закономерности и находили неподходящие фигуры, которые могли отличаться количеством параллельных линий, прямых углов и степенью симметрии. Процент верных ответов по итогам серии тестов у испытуемых достиг 48,3% и 56,7%, ощутимо превысив уровень случайного угадывания в 16,7%.
Подчеркивая значимость результатов, исследователи отметили, что свидетельства в научной литературе говорят о весьма ограниченной чувствительности животных к геометрическим закономерностям. К примеру, ее не смогли выявить у нечеловекообразных приматов, таких как павианы.
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Результаты нового исследования указывают, что интуитивное понимание базовых геометрических свойств — не исключительно человеческая способность. По мнению ученых, это вполне объяснимо с биологической точки зрения, поскольку такие умения обеспечивают преимущества для выживания и размножения. В частности, вороны могут использовать их для ориентации и навигации в полете, при поиске пищи и для распознавания сородичей.
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