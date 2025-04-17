Вороны различили геометрические фигуры

Новое исследование, расширяющее представление об интеллектуальных способностях вида Corvus corone corone (обыкновенная чёрная ворона), опубликовал журнал Science Advances. Участниками эксперимента стали два самца, одному из которых исполнилось 11 лет, а другому — 10.

Сначала птиц на достаточно простых примерах тренировали находить визуально отличную фигуру среди нескольких подобных. Например, подопытным на экране предъявляли изображения пяти звезд и одного полумесяца. За правильный выбор, который птицы делали, ударяя клювом по фигуре, их поощряли лакомством — мучным червем или гранулой птичьего корма. Также при этом звучал подкрепляющий сигнал. В случае ошибки вороны вместо угощения получали отрицательный звуковой и визуальный отклик.

Когда птицы научились справляться с задачей, им стали предлагать новые наборы геометрических стимулов, включавшие квадраты, параллелограммы и другие неправильные четырехугольники.

В эксперименте птиц сначала обучали на более простых примерах, а затем усложнили задачу, предложив новые наборы геометрических стимулов из четырехугольников / © Schmidbauer et al., Science Advances, 2025

Хотя задачи усложнили, вороны все равно распознавали геометрические закономерности и находили неподходящие фигуры, которые могли отличаться количеством параллельных линий, прямых углов и степенью симметрии. Процент верных ответов по итогам серии тестов у испытуемых достиг 48,3% и 56,7%, ощутимо превысив уровень случайного угадывания в 16,7%.

Подчеркивая значимость результатов, исследователи отметили, что свидетельства в научной литературе говорят о весьма ограниченной чувствительности животных к геометрическим закономерностям. К примеру, ее не смогли выявить у нечеловекообразных приматов, таких как павианы.

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Результаты нового исследования указывают, что интуитивное понимание базовых геометрических свойств — не исключительно человеческая способность. По мнению ученых, это вполне объяснимо с биологической точки зрения, поскольку такие умения обеспечивают преимущества для выживания и размножения. В частности, вороны могут использовать их для ориентации и навигации в полете, при поиске пищи и для распознавания сородичей.

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