 

Вороны различили геометрические фигуры

17.04.2025, 7:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новое исследование, расширяющее представление об интеллектуальных способностях вида Corvus corone corone (обыкновенная чёрная ворона), опубликовал журнал Science Advances. Участниками эксперимента стали два самца, одному из которых исполнилось 11 лет, а другому — 10.

Сначала птиц на достаточно простых примерах тренировали находить визуально отличную фигуру среди нескольких подобных. Например, подопытным на экране предъявляли изображения пяти звезд и одного полумесяца. За правильный выбор, который птицы делали, ударяя клювом по фигуре, их поощряли лакомством — мучным червем или гранулой птичьего корма. Также при этом звучал подкрепляющий сигнал. В случае ошибки вороны вместо угощения получали отрицательный звуковой и визуальный отклик.

Когда птицы научились справляться с задачей, им стали предлагать новые наборы геометрических стимулов, включавшие квадраты, параллелограммы и другие неправильные четырехугольники.

В эксперименте птиц сначала обучали на более простых примерах, а затем усложнили задачу, предложив новые наборы геометрических стимулов из четырехугольников / © Schmidbauer et al., Science Advances, 2025

Хотя задачи усложнили, вороны все равно распознавали геометрические закономерности и находили неподходящие фигуры, которые могли отличаться количеством параллельных линий, прямых углов и степенью симметрии. Процент верных ответов по итогам серии тестов у испытуемых достиг 48,3% и 56,7%, ощутимо превысив уровень случайного угадывания в 16,7%.

Подчеркивая значимость результатов, исследователи отметили, что свидетельства в научной литературе говорят о весьма ограниченной чувствительности животных к геометрическим закономерностям. К примеру, ее не смогли выявить у нечеловекообразных приматов, таких как павианы.

Ворон научили «считать» вслух

Черных ворон не зря называют пернатыми обезьянами. Они могут планировать и запоминать информацию, способны к сложному обучению и даже используют орудия. Недавно ученые обнаружили у этих сообразител…

naked-science.ru

В комментарии СМИ один из авторов той работы нейробиолог Матиас Сабле-Мейер (Mathias Sablé-Meye) из Университетского колледжа Лондона заявил, что обезьяны гораздо ближе к людям, и хотя павианов тренировали намного больше, обучить их не удалось. Поэтому успех эксперимента с воронами стал для ученого неожиданностью. Он назвал впечатляющим достижение немецких коллег под руководством Андреаса Нидера (Andreas Nieder).

Результаты нового исследования указывают, что интуитивное понимание базовых геометрических свойств — не исключительно человеческая способность. По мнению ученых, это вполне объяснимо с биологической точки зрения, поскольку такие умения обеспечивают преимущества для выживания и размножения. В частности, вороны могут использовать их для ориентации и навигации в полете, при поиске пищи и для распознавания сородичей.

Птенцы воронов показали тот же уровень когнитивных способностей, что и взрослые человекообразные …

Немецкие ученые провели эксперименты с участием воронов и выяснили, что уже к четырехмесячному возрасту эти птицы справляются со многими интеллектуальными задачами не хуже взрослых шимпанзе и оранг…

naked-science.ru

В прошлом эксперименте с участием Нидера ворон натренировали каркать от одного до четырех раз при виде соответствующих арабских цифр на экране или же в ответ на определенные звуковые стимулы. Исследователи заявили, что это умение напоминает навыки счета у людей и может быть «эволюционным предшественником» истинного счета.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Ducati выпустила Desmo450 MX — свой первый мотокроссовый байк

17.04 / Мнение «аналитика»: О правде про Сумы… Можно ставить точку в спорах?

17.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Порошенко обвинили в торговле с Крымом

17.04 / Мнение «аналитика»: О вопросе на триллион… Всюду клин?

17.04 / Мнение «аналитика»: О голосе совести… Один в поле воин?

16.04 / Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

16.04 / Неприхотливость в еде помогла крокодилам пережить два массовых вымирания

16.04 / Астрономы исключили версию о происхождении спутников Марса от одного небесного тела

16.04 / Мнение: Его ответ – кукиш

16.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Бывший губернатор Курской области задержан по делу о воровстве на строительстве укреплений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика