Велофара от Garmin несет в себе скрытый видеорегистратор

Компания Garmin вывела на рынок устройство для улучшения безопасности велосипедистов. Это 4K-камера, интегрированная в велофару. Устройство под названием Varia Vue выполняет две функции – освещает дорогу и фиксирует происходящее на ней на видео.

Фара Varia Vue имеет яркость 600 люмен и пять режимов работы, включая ночное и дневное освещение, автоматическую настройку яркости. Луч не выходит за пределы определенной границы, чтобы не слепить других участников движения. Время работы устройства на одном заряде батарей достигает 9 часов.

Встроенная в Varia Vue камера может снимать видео в формате 4K или 1080p, доступны режимы непрерывной съемки или включение по сигналу радара для фиксации важных событий. Предусмотрено наличие микрофона и системы стабилизации изображения. Однако для полноценной работы камеру придется укомплектовать картой памяти и подключать к велокомпьютеру или смартфону для доступа к видео и настройкам.

Устройство имеет класс защиты IP67, заряжается через кабель Type-C, его вес 200 грамм. Это не самое дешевое решение — ценник составляет $550. Плюс данная камера уступает профессиональным вариантам вроде моделей от GoPro.

Источник — Garmin