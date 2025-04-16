«Приходили соцслужбы, позорили перед соседями» – москвичей, владеющих «Ладами», поставили на учёт как малоимущих

Социальные службы Москвы автоматически внесли в реестр малоимущих тех горожан, которые владеют отечественными массовыми легковушками – прежде всего «Ладами» и УАЗами.

О ситуации стало известно из видео блогера Вовы ANSI B, который покупал «Ладу» для развлекательных целей.

– Мы действительно это корыто покупали по фану, ездили за ним в Подмосковье специально, потому что у нас в Москве салонов «Лады» нет… Сняли про него видео: «На ДНЕ: на чём ездят нищеброды», собрали 200 тысяч просмотров, а машину потом сожгли в лесу, – рассказал он. – Через месяц на карту москвича капнуло 30 тысяч – типа, подгон малоимущему. Я начал разбираться – оказывается, это из-за «Лады». Лютый факап!

Москвичка Ксения Б. пожаловалась, что из-за не снятой с учёта «Лады» её сына затравили в школе.

– Да, когда были ещё студентами, ездили на чём-то таком с мужем… Ну это же не стыдно, если давно и по юности? Он с учёта машину не снял, а к нам в результате приходили соцслужбы, позорили перед соседями, – говорит она. – Сына в школе чмошником называют, бьют, плюют в спину. И это учителя так себя ведут, про реакцию одноклассников я вообще молчу – он для них словно перестал существовать.

В департаменте социального развития Москвы подтвердили, что применяют новые методы для выявления малоимущих горожан и оказания им адресной поддержки.

– Для исключения из реестра малоимущих необходимо предъявить справку о доходе, превышающем 200 тысяч рублей ежемесячно в течение последних 6 месяцев, или подтвердить право владения двумя и более объектами недвижимости в пределах города, – рассказали чиновники.

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