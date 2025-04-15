Заводы Tesla в США остановились из-за китайских «закладок» в оборудовании

Все 4 завода автопроизводителя Tesla в США остановились в связи с выходом из строя китайского оборудования.

По словам Илона Маска, власти КНР дистанционно активировали «закладки» в станках и роботах, что полностью парализовало работу и в некоторых случаях даже поставило под угрозу безопасность сотрудников.

Маск рассказал, что оборудование разных производителей показывает ошибку №0145 и отказывается функционировать. По всей видимости, это отсылка к 145 процентов пошлинам на китайские товары, которые ввёл президент Дональд Трамп.

– Завод в Шанхае ещё работает, но со вчерашнего дня у американского менеджмента появились проблемы с доступом. Это безумие! – написал Маск в соцсети X.

Сейчас, по словам бизнесмена, руководство компании ищет способы «взять ситуацию под контроль» и «активно отправляет запросы властям Китая», но пока не получило ответа.

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