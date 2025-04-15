 

Новгородцы разработали VR-перчатки для проведения виртуальных операций

15.04.2025, 16:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Проект «Доктор VR» – совместная разработка студентов нескольких кафедр Новгородского университета, представленная на Конгрессе молодых ученых. Он ежегодно проходит в вузе и собирает на одной площадке молодые талантливые умы из разных регионов для обмена опытом и реализации совместных проектов.

VR-перчатки в комплекте с VR-очками и специальным софтом для виртуальной реальности позволят начинающим медикам учиться проводить операции на различных частях тела пациента. Делать рассечения, иссечения, накладывать и снимать швы, дренирование и другое.  

– Дефицит квалифицированных врачей, в частности хирургов, сегодня как никогда актуален, – прокомментировала Надежда Овчаренко, студентка Новгородского университета, один из авторов проекта. – Обучение в медицинском институте занимает большое количество времени. Везде обязательна и важна практика. Поэтому наш проект направлен на повышение качества и скорости этого процесса, потому что цифровые технологии могут эффективно помогать не только для развлечения, но и в повышении профессиональных навыков.

В НовГУ разработали роботизированный комплекс для самодиагностики рака

Ученые НовГУ разработали роботизированный комплекс, обеспечивающий доврачебное самообследование пациента на предрасположенность к раковым заболеваниям. Стационарный прибор установлен в ИНТЦ «Интелл…

naked-science.ru

Студенты, аспиранты смогут учиться делать операции сначала на виртуальном тренажере, а затем уже в реальной жизни. А практикующим хирургам VR-симулятор позволит отрабатывать сложные манипуляции. Мы считаем, что перчатки для VR-очков выведут медицину на новый уровень и смогут стать новым витком в профессиональном образовании.

Как добавили разработчики, перчатки будут похожи на медицинские (например, из полиэстера). Высокочувствительные датчики будут повторять и считывать все движения руки, в которой доктор будет держать виртуальный медицинский инструмент и при этом ощущать его, как наяву. Аналоги подобных VR-перчаток уже есть. Например, Haptic Metaverse Glove, которые позволяют тактильно ощущать объекты в киберпространстве. Однако именно с медицинской направленностью подобных разработок пока не было.

Команда разработчиков планирует развивать проект в коллаборации с цифровыми инженерами и медицинским сообществом. Он занял третье место на Конкурсе молодых ученых в рамках конгресса.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Мнение: Подвиги Юденича и улица Колчака

15.04 / Мнение: Скорбь по Технику

15.04 / «Роскосмос» изучает возможность использования спутниковых технологий для окрашивания пасхальных яиц в отдалённых регионах

15.04 / McMurtry Spéirling Pure VP1 — первый в мире автомобиль, который может ездить вверх ногами

15.04 / Ученые синтезировали аналог ЛСД для лечения шизофрении

15.04 / Напряжение Хаббла предложили решить раскручиванием Вселенной

15.04 / Ученые разработали прибор для безопасного нагрева раковых клеток

15.04 / Необычные «аудиоспеции» спасут от морской болезни

15.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар из Москва-Сити

15.04 / Психологи предупредили об опасности близких взаимоотношений с нейросетями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика