 

Мнение: Скорбь по Технику

15.04.2025, 15:45, Разное
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Прощание с Пашей Техником закончилось стандартно для современной России – по-хамски, то есть – актом вандализма. Фанаты Техника зачем-то «по случаю» решили изгадить достаточно старый и привычный в Москве арт-объект – «стену Виктора Цоя». Сказано – сделано. Пошли на Арбат и там постарались, чтобы не осталось ничего – ни стены Цоя, ни стены Техника, а только какая-нибудь невнятная мерзость.

В принципе, удивительно – почему у современных фанатов даже вроде бы светлое и грустное чувство – скорбь по ушедшему рэперу и музыканту – сопровождается непременной жаждой разрушения и надругательства над теми, кто дорог другим людям? Это такая наркотическая, что ли, пелена над сознанием? Или, скорее всего, просто такая ненаправленная агрессия, «агрессия на всё сразу», известная реакция отечественного алкоголика, «я как раненый зверь напоследок чудил – выбил окна и дверь, и балкон уронил». В России к этому относятся с пониманием, «по-доброму», вон, даже глагол подобран ласковый – «чудил». Вот и поклонники Паши Техника «чудили» – в трауре испохабили память Виктора Цоя. Простим кретинов, ибо не ведают, что творят.

Источник: Размышления вольного социолога


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