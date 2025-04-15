 

«Роскосмос» изучает возможность использования спутниковых технологий для окрашивания пасхальных яиц в отдалённых регионах

15.04.2025, 15:33, Разное
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Государственная корпорация «Роскосмос» изучает возможность применения спутниковых технологий для равномерного окрашивания пасхальных яиц в отдаленных и труднодоступных сельских районах России.

Проект предполагает использование модифицированного микроволнового излучения для нанесения красителей на яйца непосредственно в хозяйствах, что, по мнению разработчиков, позволит снизить логистические издержки и обеспечить доступность традиционных пасхальных атрибутов для всех граждан.

– Мы рассматриваем различные варианты использования космических технологий для решения социально значимых задач, – заявил представитель «Роскосмоса». – Идея находится на стадии предварительной проработки. Речь идет о контролируемом воздействии микроволнового диапазона, которое позволит равномерно закрепить краситель на поверхности яйца без ущерба для его пищевых качеств.

Вместе с тем, эксперты высказывают опасения относительно безопасности и экономической целесообразности проекта.

– Необходимо провести тщательные исследования воздействия микроволнового излучения на пищевые продукты и окружающую среду, – отмечает жительница села Берёзовка, Воронежской области, Мария Загорулько.

В то же время протоиереи считают, что яйца, окрашенные из космоса, не нужно отдельно освящать из-за близости спутников к небесной тверди.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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