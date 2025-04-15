McMurtry Spéirling Pure VP1 — первый в мире автомобиль, который может ездить вверх ногами

Споры о том, хватит ли болиду Формулы 1 скорости, чтобы проехаться по потолку, не утихают до сих пор. Энтузиаст Скотт Мэнселл в рамках «Проекта Инверсия» пытается построить достаточно просторную и длинную трубу, чтобы болид сумел в ней набрать необходимую скорость для данного трюка. Между тем инженеры из McMurtry уже сделали это – на свой лад.

В представленном видео гоночный электромобиль Spéirling Pure VP1 заезжает на специальную платформу, которая переворачивается вместе с ним. Колеса машины оказываются вверху и чтобы доказать, что там нет никаких зацепов или сверхмощных магнитов, пилот Томас Йейтс проезжает немного вперед. Машина находится в перевернутом положении, и она не только не падает — но и едет.

McMurtry Spéirling Pure VP1 известен как один из самых мощных и скоростных электромобилей в мире. Что и используется в данном случае – его силовая установка приводит в движение две турбины на днище, которые вращаются со скоростью 23 000 об/мин. Они откачивают воздух из-под машины, что создает прижимное усилие порядка 2 000 кг. Тогда как полностью снаряженный электроболид вместе с пилотом весят всего 1200 кг. Неудивительно, что он не падает — хотя и вряд ли сможет долго ездить в таком положении.

Что касается болидов с ДВС, тут все сложнее. Прижимной эффект, который возникает на высоких скоростях, по расчетам действительно способен удержать машину вверх ногами. Вопрос в том, как поведут себя ее узлы и двигатель, которые не предназначены для работы в таких условиях. Причем, в отличие от Spéirling Pure VP1, все должно происходить в стремительном движении, что сильно усложняет задачу. Одно дело сделать эффектное «сальто» на специальном трамплине и совсем другое – проехать вверх ногами сколько-нибудь значимое расстояние.

Источник — McMurtry Automotive