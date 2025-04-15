Необычные «аудиоспеции» спасут от морской болезни

Такуми Кагава, Масаши Като и их коллеги из японского Университета Нагоя разработали новое средство для профилактики морской болезни. Оно получило название «аудиоспеции», так как основано на акустическом сигнале, который оказывает необычное воздействие на вестибулярный аппарат. Это сродни тому, как невкусная еда становится привлекательной при добавлении специй – состав блюда не меняется, но вкус начинает ощущаться совершенно иначе.

Укачивание происходит из-за несовпадений сигналов от органов чувств и внутреннего уха, которое и явилось предметом изучения и воздействия в данном исследовании. Ученым давно известно, что в этом органе содержится жидкость, чувствительная к акустическим воздействиям. Японские биологи экспериментальным путем выяснили, что наибольший отклик вызывает сигнал с частотой 100 герц и громкостью 65,9 дБа.

Подопытным грызунам включали этот звук на пять минут, затем укачивали их и заставляли проходить то тоненькой жердочке, вынуждая балансировать. Уровень стресса у них был ниже и эффекты от укачивания меньше влияли на способность удерживать равновесие, чем у контрольной группы. Причем данный эффект сохранялся на протяжении двух часов.

Аналогичные тесты на людях показали схожие результаты, но им хватило всего минуты прослушивания «аудиоспеций», чтобы улучшить свое сопротивление укачиванию. Это было зафиксировано как по результатам опросов, так и при помощи электрокардиографии и постурографии. Предварительный вывод: кратковременная акустическая стимуляция может заменить прием лекарственных препаратов для предотвращения морской болезни.Источник — Nagoya University