 

Необычные «аудиоспеции» спасут от морской болезни

15.04.2025, 12:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Такуми Кагава, Масаши Като и их коллеги из японского Университета Нагоя разработали новое средство для профилактики морской болезни. Оно получило название «аудиоспеции», так как основано на акустическом сигнале, который оказывает необычное воздействие на вестибулярный аппарат. Это сродни тому, как невкусная еда становится привлекательной при добавлении специй – состав блюда не меняется, но вкус начинает ощущаться совершенно иначе.

Укачивание происходит из-за несовпадений сигналов от органов чувств и внутреннего уха, которое и явилось предметом изучения и воздействия в данном исследовании. Ученым давно известно, что в этом органе содержится жидкость, чувствительная к акустическим воздействиям. Японские биологи экспериментальным путем выяснили, что наибольший отклик вызывает сигнал с частотой 100 герц и громкостью 65,9 дБа.

Подопытным грызунам включали этот звук на пять минут, затем укачивали их и заставляли проходить то тоненькой жердочке, вынуждая балансировать. Уровень стресса у них был ниже и эффекты от укачивания меньше влияли на способность удерживать равновесие, чем у контрольной группы. Причем данный эффект сохранялся на протяжении двух часов.

Аналогичные тесты на людях показали схожие результаты, но им хватило всего минуты прослушивания «аудиоспеций», чтобы улучшить свое сопротивление укачиванию. Это было зафиксировано как по результатам опросов, так и при помощи электрокардиографии и постурографии. Предварительный вывод: кратковременная акустическая стимуляция может заменить прием лекарственных препаратов для предотвращения морской болезни.Источник &#8212 Nagoya University


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Новгородцы разработали VR-перчатки для проведения виртуальных операций

15.04 / Мнение: Подвиги Юденича и улица Колчака

15.04 / Мнение: Скорбь по Технику

15.04 / «Роскосмос» изучает возможность использования спутниковых технологий для окрашивания пасхальных яиц в отдалённых регионах

15.04 / McMurtry Spéirling Pure VP1 — первый в мире автомобиль, который может ездить вверх ногами

15.04 / Ученые синтезировали аналог ЛСД для лечения шизофрении

15.04 / Напряжение Хаббла предложили решить раскручиванием Вселенной

15.04 / Ученые разработали прибор для безопасного нагрева раковых клеток

15.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Удар из Москва-Сити

15.04 / Психологи предупредили об опасности близких взаимоотношений с нейросетями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика