 

Россиянам запретили употреблять на Пасху неосвящённые куличи

15.04.2025, 9:33, Разное
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Государственная дума в третьем чтении приняла поправки в Федеральный закон «О торговле» и Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят новые правила оборота пасхальных куличей.

С 15 апреля 2025 года на всей территории России устанавливается запрет на реализацию, транспортировку и употребления неосвящённых куличей – по замыслу парламентариев, это позволит защитить важнейшей христианский праздник от «спекулянтов, безбожников и прочей нечисти»

– Как бы не старались большевики-христопродавцы и их приспешники, русские люди несут куличи в храм. Ибо знают, что вкушать неосвящённый кулич на Пасху –это означается подрывать основы великого торжества, – сказал депутат Виталий Филонов.

За употребление неосвящённого кулича россиян будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, контроль за выполнением нормы возложен на сотрудников МВД. Для юридических лиц за реализацию запрещённой выпечки предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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