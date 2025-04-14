Антропологи опровергли данные о неизбежной пропасти между богатыми и бедными в современном мире

Гипотез о росте экономического неравенства в мире более чем достаточно. К примеру, английский ученый Томас Мальтус утверждал: рост населения опережает рост ресурсов, что приводит к негативным последствиям, таким как голод, болезни и войны. Исходя из этого, разрыв между богатыми и бедными объясняют «мальтузианскими силами».

Гораздо меньше внимания наука уделяла истокам неравенства, его региональным особенностям, истории. Внести свою лепту в вопрос решили археологи и антропологи во главе с Гарри Фейнманом из Полевого музея естественной истории в Чикаго (США). Материалом для исследования послужили данные о размерах жилищ в археологическом контексте. Ученых интересовало, росло ли неравенство линейно со временем, какую роль сыграл рост населения, можно ли этим объяснить степень и масштаб разрыва. Результаты исследования вышли в журнале PNAS.

В последние десятилетия археологи занялись не только храмами и гробницами, но и домашними хозяйствами. Основная метрика здесь — размер жилища. Считается, что он отражает накопление богатства. Например, из опыта раскопок в Мексике, в долине Оахака, известно: чем больше дом, тем он замысловатее, с более толстыми стенами и особенными чертами.

Сравнение коэффициентов Джини для коллективно и автократично управляемых поселений на высшем уровне своего устройства. Массив данных соответственно включал 563 поселения и 22 110 жилищ и 80 поселений и 6596 жилищ / © Gary M. Feinman et al., PNAS, 2025

«Наша статья — часть большого исследования, в котором мы анализировали размеры более 50 тысяч домов, чтобы количественно оценить экономическое неравенство со временем на шести континентах. Это беспрецедентный массив данных в археологии. Он помог нам эмпирически и системно искать маркеры разрыва, действующие сквозь века», — отметил Гарри Фейнман.

Исследователи усомнились в устоявшейся парадигме, согласно которой можно объяснить прошлое человечества, используя примеры из Древней Греции, Рима или средневековой Европы.

«Веками считалось, что если возникло крупное общество с формальным вождем или зародилось земледелие, то будет расти и неравенство. Но мы увидели более сложную картину: большой разрыв между богатыми и бедными в крупных общества не неизбежен. Есть факторы, которые этому способствуют и ускоряют разрыв, однако личные решения, институты могут их нивелировать или изменить», — пояснил антрополог.

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naked-science.ru

Датасет для анализа включал 1176 археологических поселений с 47 019 домами. Для оценки неравенства в разных местах и эпохах авторы использовали коэффициент Джини. Этот параметр меняется от нуля до единицы. Чем он выше, тем больше разрыв между богатыми и бедными. Это позволило выявить пространственные и временные тренды по отношению к размеру популяций, политической организации и другим предполагаемым факторам неравенства.

Исследователи проанализировали тренды коэффициента Джини в зависимости от размеров памятников и сложности иерархических структур управления. Оказалось, что даже с ростом популяции неравенство не всегда росло одинаково. Согласно выводам исследования, личный выбор, управление и взаимодействие играли важную роль в сглаживании разрыва в разные периоды истории в разных регионах.