Мнение: Мама, мы все тяжело больны

Совершенно поразительная реакция в РФ на обстрел в городе Сумы. Читаю, не веря своим глазам, обвинение украинцев со стороны «патриотов России». Украинцы, мол, злостно решили устроить в городе какой-то праздник своей воинской части и даже якобы специально дали про это узнать в России, как будто не понимали, что это составит невероятный СОБЛАЗН для росармии. Мол, если знаешь, что украинские военные будут что-то праздновать в каком-то публичном месте посреди города – то кто ж сумеет удержаться от того, чтобы не вдарить по этому месту самыми мощными и разрушительными ракетами, чтоб всё рушилось и разлеталось осколками во все стороны с максимальной поражающей силой?

И сами же себе отвечают: да конечно, никто не сможет удержаться! Это же так заманчиво – запах крови, подгоревшего мяса… И дальше разгорается обвинительный раж: а что, украинцы не понимали, что в середине дня самый центр города будет наполнен общественным транспортом, народом, колясками с детьми, легковыми автомобилями?! Они что, дескать, не понимали, что в таких условиях мощные взрывы устроят максимальное количество смертей и ужасающих ранений среди гражданских?!! ДЕТИ ПОГИБНУТ!! И тут у обличителей голоса начинают звенеть от сдержанного гнева и внезапной догадки: да ведь вы, украинцы, всё это специально устроили! Вы ХОТЕЛИ максимальных потерь – чтобы сорвать переговоры Путина с Трампом!

И, хочется добавить, чтобы представить всех нас максимально безжалостными и беспощадными кровавыми маньяками и негодяями.

И еще долго тут не могут успокоиться от такого коварства, вопят и голосят: они это специально! Они все подстроили! Они не жалеют ни женщин, ни детей!

Всё крепнет и крепнет ощущение… по Виктору Цою. Он когда еще это понял и спел: «Мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума». Да, точно. Все сошли с ума. По-другому не объяснишь. Напрашивается, правда, версия, что нас никто никем не «представлял». Мы просто такие и есть.