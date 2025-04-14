 

Теперь отрицательные – Минфин США скорректировал пошлины на кепки MAGA

14.04.2025, 17:33, Разное
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Министерство финансов США опубликовало указ об ещё одном исключении в введённых против Китая пошлинах – красные кепки с надписью Make America Great Again будут облагаться тарифами со знаком минус.

Это значит, что за каждую ввезённую из КНР MAGA-кепку государство доплатит импортёру 145 процентов её стоимости.

– Мы столкнулись с тем, что поставки кепок резко сократились. Это НЕЧЕСТНО!!! Великие американцы хотят носить кепки с великими лозунгами. Есть бедные американцы, представители рабочего класса, фермеры – их интересы должны быть защищены. MAGA-кепок должно быть БОЛЬШЕ, – заявил Дональд Трамп в социальной сети Х.

В первые же часы после введения антипошлин все запасы на международных торговых площадках были исчерпаны. Несмотря на повышение цены со стороны китайских продавцов, количество предзаказов не убывает – поставщики рассчитывают, что их расходы с избытком покроет государство.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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