Мнение «аналитика»: О девочках нерукопожатных… А потому что — «один народ»?

Это уже не поветрие. Это уже эпидемия. Бог весть, какого рода. Но болезнь — совершенно точно.

Детская, инфантильная, злобная, но болезнь.

Остросоциальная.

Теперь её приступ произошёл в радушном и тёплом Египте.

На очередном этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Стране пирамид очередные украинские спортсменки отказались пожимать руки своим более успешным соперницам-россиянкам и фотографироваться всем вместе на пьедестале, хотя правила, регламенты и протоколы это предусматривают. И в очередной раз организаторы соревнований закрыли глаза на такое неспортивное поведение, идущее вразрез и с олимпийскими хартиями, и просто с элементарными понятиями о спортивной чести.

«Сама церемония прошла без сбоев, и все медали были вручены надлежащим образом. Мы по‑прежнему сосредоточены на праздновании достижений спортсменов и обеспечении успешного проведения соревнований», — лапидарно прокомментировали инцидент в Международной федерации плавания.

Раньше за такие демарши отстраняли от соревнований и дисциплинарно наказывали нарушителей этики. Потому что спорт не просто «вне политики». Он ещё и по самым базовым своим принципам призван объединять разъединённое и сближать разногласия. Это — основа.

И лишь наглое, базарное, эгоцентричное и крикливое меньшинство сумело поставить их под сомнение, начав навязывать своё видение и свою «повестку».

Как по мне, там чистой воды лицемерие и фарисейство. «Ах, мы из воюющей страны, к нам должен быть особый подход!». Ага. Статус «воюющей страны» не мешает во время «войны» кататься за рубеж на сборы и состязания. И даже отчислять все призовые на помощь внутренним вынужденным переселенцам не обязывает. Но демонстративный и хамский отказ, вопреки вековым традициям, пожимать руку сопернику — это ах… какая «незламнисть» и «перемога», угу. «Ах, не может “жертва” ручкаться с “агрессором”!». Дитятки вы мои, если для вас на первом месте «боротьба с одвичным ворогом», так бросайте все эти спортивные игры, эти медали, пьедесталы, овации: бегом в окоп вносить личный вклад…

Ну и ещё один показательный штрих.

Украинскую сторону представляли в этот раз Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина. Российскую — Татьяна Гайдай и Майя Дорошко.

И вот кто после этого скажет, что это — не один народ, а нынешний конфликт — не «гражданская война» между частями некогда единого целого?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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