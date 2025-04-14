Мнение: Кто хуже, Ельцин или Горбачёв?

Завершающей трагедией прошлого века стал распад СССР. Главным виновником краха часто называют Бориса Ельцина, однако профессор Шахрай, один из авторов нашей Конституции, пишет, что главным чудовищем был всё-таки Михаил Горбачёв. Из его статьи (ссылка) следует, что только благодаря удаче авантюрная интрига Горбачёва затухла в шипении, не успев расколоть Россию на множество обломков.

В ходе борьбы за власть Горбачёв решил усилить свой аппаратный вес, протолкнув два закона, резко повышающих статус автономных республик в составе России. Согласно этим законам Карелия, Татарстан и другие автономии уравнивались в правах с Грузией, Киргизией и прочими союзными республиками. Широкая группа товарищей, интересы которых представлял Горбачёв хотела отрезать от России 20 автономных республик, включив их в состав СССР. После реформы в СССР было бы уже не 15 республик, а 35 республик, при этом конкретно РСФСР была бы обгрызена со всех сторон, так как дополнительные 20 республик отрезали бы именно от нас. Предположу, что Михаилу Горбачёву реформа нужна была для изменения расклада сил при голосованиях: он предполагал, что представители новых республик будут его поддерживать в политической борьбе.

Если бы Горбачёв довёл свой план до конца, то в момент распада СССР все эти республики могли бы выйти из состава России. Может быть, некоторые автономии остались бы в нашем составе, так как сепаратизм успел созреть далеко не везде… однако опыт распада СССР заставляет предположить худшее — в 1991 году право на независимость обналичили все, даже Белорусская ССР. После отделения автономных республик Россия потеряла бы 51% территории и около 20 млн человек. Достаточно беглого взгляда на карту, чтобы заметить, какие богатые тут открываются возможности для розжига гражданских войн, для политических интриг, для экономического саботажа и для выкручивания рук маленькой России, у которой остаётся вдвое меньше природных ресурсов, и территория которой со старта разрезана на несколько крупных кусков.

Сложно сказать, какую конкретно цель преследовал Михаил Сергеевич, лоббируя автономизацию. Если задаться целью оправдать Горбачёва, можно вспомнить, что он не был абсолютным диктатором, его власть была серьёзно ограничена. Решение об автономизации Горбачёв принимал под давлением обстоятельств и не единолично — шёл сложный торг между союзным центром и республиками, при этом некоторые автономии лоббировали повышение своего статуса, а Горбачёв (и многие в ЦК) цеплялись за любые политические комбинации, чтобы сохранить общее союзное государство (хотя и с ослабленной Россией).

Но всё же, если бы автономизация дошла до логического конца, то Горбачёв заслужил бы не только две медали свободы от Вашингтона, как в осуществившемся сценарии, но и титул сэра от британской королевы, и трёхэтажный особняк в центре Лондона, и солидную персональную пенсию в виде ежегодного чека с семью нулями.

К счастью, план Горбачёва провалился. Профессор Шахрай полагает, что нас спас Ельцин, под руководством которого Съезд народных депутатов принял Декларацию о государственном суверенитете, согласно которой РСФСР провозглашала себя единым «куском» в составе СССР. Не знаю, действительно ли мы должны Ельцина благодарить — согласно другим суждениям, Ельцин сознательно вёл Россию к сбросу республик, «войне законов» и демонтажу центра, чтобы ослабить Горбачёва и заполучить полновесную президентскую власть. Полагаю, защитники этих политиков могут сказать так: «Ельцин хотел развалить СССР, чтобы спасти Россию, а Горбачёв хотел развалить Россию, чтобы спасти СССР».

В любом случае, заигрывание Горбачёва с автономными республиками внутри России выглядит серьёзной ошибкой. Многие возмущаются Днём России, который мы отмечаем 12 июня, так как идея праздника кажется странной: метрополия не должна радоваться отделению колоний. Однако если считать, что 12 июня 1990 года Россия была спасена от развала, пожалуй, праздник обретает смысл.

Мог ли СССР не развалиться — большой вопрос. Лично я полагаю, что мизерный шанс спасти государство у Горбачёва всё же был: вот как у Дональда Трампа сейчас. Если бы Горбачёв проявил яркий управленческий талант, если бы он воспротивился обаянию Запада, и если бы ему исключительно повезло, то СССР под его руководством мог бы вырулить из почти безнадёжного заноса, чтобы повторить путь Китая, в котором «Перестройку» удалось провести без распада страны. Вместе с тем надо помнить, что ситуация в Китае была принципиально иной. Дэн Сяопин, который развернул Китай к капитализму в 1978, был скорее аналогом нашего Хрущёва: ему досталась в наследство от Мао голодная и опустошенная коммунизмом, но вполне крепкая, работающая «в плюс» экономика. Горбачёв же принял от предшественников тяжело больного пациента: помимо вошедших в силу окраинных элит, которые смотрели на Москву с заплывшими от неприязни глазами, ему пришлось разбираться с безнадёжными долгами, которые Хрущёв с Брежневым понаделали за 30 лет. Цитирую из той же статьи профессора Шахрая:

…Союз ССР не выдержал гонки вооружений экономически. Важнейшим фактором экономического краха стал сговор США с арабскими странами, опустившими цену нефти до 8-9 долларов за баррель (практически ниже или на грани себестоимости её добычи в СССР).

Вспоминая о начале перестройки, секретарь ЦК КПСС по экономике, будущий Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков писал: «Ситуация в стране, и впрямь была сложной. Один только пример. В 1982 г., впервые после войны, остановился рост реальных доходов населения: статистика показала ноль процентов… Состояние народного хозяйства страны можно было легко описать поговоркой: куда ни кинь — всюду клин. И в металлургии полно проблем, и в добыче нефти, и электроника требовала подпитки, и химия — да что угодно назовите, не ошибётесь».

Перестройка не помогла вывести страну из экономического кризиса. А когда в сложной ситуации Запад (Германия в том числе) отказал президенту Горбачеву в кредитах, экономика ядерной державы окончательно рухнула.

В мае 1991 года премьер-министр СССР В.С. Павлов докладывал Верховному Совету СССР, что «на кредиты рассчитывать не приходится, нам их просто не дают, потому что мы больше не платёжеспособны. Советский Союз не имеет даже средств рассчитываться по процентам за ранее полученные кредиты». А в ноябре 1991 года Внешэкономбанк СССР посылал Межгосударственному экономическому комитету СССР сообщения, больше похожие на прощальные сигналы с тонущего корабля: «…ликвидные валютные ресурсы полностью исчерпаны и текущие валютные поступления от экспорта не покрывают обязательства по погашению внешнего долга страны».

Невольно хочется повернуть голову в сторону современных США, не правда ли? Полагаю, американские специалисты по Советам испытывают неприятное чувство узнавания, когда смотрят свежие новости по телевизору… Успеха Дональда Трампу я пожелать не могу, но чисто по-человечески Трамп вызывает у меня сочувствие — хотя бы тем, что, он, в отличие от некоторых советских политиков, энергично пытается спасти свою страну.