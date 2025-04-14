Ученые разработали алгоритм для обнаружения скрытых радиосигналов

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14.04.2025, 12:00, Разное
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Программа использует фильтр Калмана — мощный математический инструмент, который позволяет уменьшать влияние шумов и помех. Она автоматически анализирует данные, предсказывает состояние системы и корректирует его на основе новых измерений.

«Наша разработка позволяет анализировать сигналы с высокой точностью не только при наличии шумов, но и активных помех. Это критически важно для безопасности и эффективности современных радиотехнических систем», — отмечает автор программы, доцент кафедры телекоммуникаций Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Станислав Абышев.

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Ученые РТУ МИРЭА получили комплексы природных хлоринов с платиной, благодаря которым дозы химиопрепаратов платины можно уменьшать, и как следствие, снизить токсическое действие на организм.

naked-science.ru

Разработка найдет применение в радиолокации для точного определения местоположения объектов, в навигационных системах для повышения устойчивости сигналов GPS и ГЛОНАСС, а также в мониторинге радиоэфира для выявления несанкционированных передач.

Программа уже зарегистрирована Федеральной службой по интеллектуальной собственности и может работать на обычных компьютерах под управлением Windows, macOS или Linux.

РТУ МИРЭА продолжает укреплять свои позиции в области высоких технологий, предлагая решения, которые делают мир безопаснее и технологичнее. «Этот проект — еще один шаг к тому, чтобы российские разработки задавали стандарты в области радиоэлектроники и защиты информации», — подчеркивают в университете.


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