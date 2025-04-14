 

Янукович по ошибке получал американскую помощь, предназначенную для Украины

14.04.2025, 9:33, Разное
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Из еженедельных отчётов о ходе аудита расходов предыдущей американской администрации стало известно, что по указу президента США Джозефа Байдена в 2023 году американцы оказали финансовую помощь в размере 20 млн долларов бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Война в Украине– Мы несколько раз переспрашивали президента Байдена, точно ли он хочет помочь именно Януковичу, не имел ли он виду президента Зеленского. Джо был категоричен: «Конечно же Януковичу. Мы должны помочь ему бороться с коммунистами, нельзя допустить, чтобы Украина стала страной Организации Варшавского договора». Мы были ошеломлены и никто из нас не решился спорить с ним дальше, – поделился обстоятельствами произошедшего чиновник из окружения экс-президента.

Сам Янукович отказался подтверждать или опровергать поступление указанных средств – он заявил, что речь идёт о слишком малозначительной сумме, чтобы обращать на неё хоть какое-то внимание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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