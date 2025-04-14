В Новосибирске собраны первые экземпляры спутников «Грифон»

Специалисты Новосибирского госуниверситета объявили о завершении сборки и тестирования первых четырех спутников проекта «Грифон», предназначенных для мониторинга земной поверхности. В дальнейшем на орбите собираются создать сеть, включающую 136 «Грифонов».

Четыре уже собранных аппарата типа CubeSat для проекта «Грифон» сейчас подвергаются последним проверкам и тестам перед скорым запуском.

Данные спутники могут снимать Землю в разрешении с2,5 метра на пиксель с быстрой отправкой получаемых данных на наземные станции — каждые 30 часов по территории России и каждые 40 часов — по всему миру. Это обеспечит оперативный контроль за возникновением пожаров или наводнений, а также отслеживание перемещения транспорта или добычу различных ресурсов.

Ключевым разработчиком «Грифонов» с 2023 года является НГУ, а на создание первой партии из четырех единиц потребовалось 400 млн рублей. Новосибирские инженеры не только собрали спутники и протестировали их, но и активно готовят аппараты к работе в космосе.

Также в НГУ работают над оборудованием для аппаратов «Марафон-IoT» и серии «Арктики-М», необходимыми для реализации проекта «Сфера», а также над спутниками с ИИ.

Напомним, «Грифон» стала частью масштабного федерального проекта по развертыванию глобальной спутниковой группировки «Сфера», который, по факту, является амбициозным планом России по сведению порядка 600 спутников разного назначения в одну огромную сеть. Это позволит обеспечить спутниковым интернетом жителей по всей территории страны и вести более точный мониторинг Земли.