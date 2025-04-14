 

Мнение «аналитика»: О финском выборе… Разве плох он для Украины?

14.04.2025, 9:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У финнов с Россией — оцень давняя #история «взаимных болей, бед и обид». Начиная с того, что Российская Империя спасла финский народ от шведского геноцида, а взамен получила «нож в спину». И бывшее «В. кн. Финляндское» оттяпало совсем не финские земли.

Потом была «Зимняя война», где обе стороны не достигли максималистских целей. Потом был… финский реванш под сенью Адольфа Гитлера. И ловкое умение соскочить.

Никого не напоминает?

Ну, это так, к слову.

После Второй мировой Финляндия окончательно обрела государственный суверенитет, нейтральный статус и ограничения на армию. После чего стала вынужденно выстраивать добрососедские отношения с #СССР. И…

И в итоге оказалось, что условный нейтралитет и торговое сотрудничество — лучшая гарантия финской безопасности, чем НАТО. Ни Сталин, ни его преемники на Финляндию больше не нападали, а дела вели с ней охотно к обоюдной выгоде.

Разве плохой пример?

И чем он плох для Украины?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Ученые разработали алгоритм для обнаружения скрытых радиосигналов

14.04 / «Хуже разговоров на кухне» – Госдума может законодательно запретить запись подкастов

14.04 / Британский робот-сапер WEEVIL пробьет дорогу через любое минное поле

14.04 / Искусственный интеллект научился находить дефекты ткани быстрее человека

14.04 / Китайский премиальный бренд BYD Denza намерен потеснить BMW и Mercedes на рынке ЕС

14.04 / Предложен новый материал из хитина для создания жилых модулей в Арктике

14.04 / Янукович по ошибке получал американскую помощь, предназначенную для Украины

14.04 / В Новосибирске собраны первые экземпляры спутников «Грифон»

14.04 / Мнение: Единомышленники

13.04 / Мнение: Паспорта для колхозников в СССР, паспортизация лошадей и голод 1932-1933 годов в Казахстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика