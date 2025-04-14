Мнение «аналитика»: О финском выборе… Разве плох он для Украины?

У финнов с Россией — оцень давняя #история «взаимных болей, бед и обид». Начиная с того, что Российская Империя спасла финский народ от шведского геноцида, а взамен получила «нож в спину». И бывшее «В. кн. Финляндское» оттяпало совсем не финские земли.

Потом была «Зимняя война», где обе стороны не достигли максималистских целей. Потом был… финский реванш под сенью Адольфа Гитлера. И ловкое умение соскочить.

Никого не напоминает?

Ну, это так, к слову.

После Второй мировой Финляндия окончательно обрела государственный суверенитет, нейтральный статус и ограничения на армию. После чего стала вынужденно выстраивать добрососедские отношения с #СССР. И…

И в итоге оказалось, что условный нейтралитет и торговое сотрудничество — лучшая гарантия финской безопасности, чем НАТО. Ни Сталин, ни его преемники на Финляндию больше не нападали, а дела вели с ней охотно к обоюдной выгоде.

Разве плохой пример?

И чем он плох для Украины?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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