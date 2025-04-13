Рупор кремлевской пропаганды: 12 апреля в Сумской области сбит истребитель F-16

МО РФ официально подтвердило информацию о сбитии вчера в Сумской области американского истребителя F-16 с украинским пилотом. Машина была поражена расчетом ЗРК С-400, от ракет которого пилот ВВС Украины уклониться не смог.

Машина упала в Сумской области, пилот (манкурт Павел Иванов) погиб. Это первый 100% подтвержденный сбитый F-16 нашими ЗРК на Украине.

До этого 1 машина была повреждена/уничтожена на земле и еще одна была сбита "титанами ППО" из ЗРК "Пэтриот".

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках