Мнение: СВО, как Война за английское наследство

Сквозь ужас, происходящий последние годы на Украине, как-то непонятно сегодня проступает совсем иное понимание всех прошедших событий. Какое-то будто бы параллельное понимание того, что мы видим. Если стандартное представление заключается в обычном – всему виной захватнические амбиции России, ее жадность плюс ее же кровожадность, стремление Украины к независимости, доброе и великодушное отношение Европы к свободолюбивому народу Украины, которым нужно оказать безвозмездную помощь, стремление США поддерживать порядок в Европе, чтобы исключить безнаказанную агрессию, то после всех пертурбаций перед мысленным взором на Европу мы видим совсем иные контуры: Россия исключена из Европы и к Европе не имеет отношения, Украина, напротив, считается неотъемлемой частью Европы, находящейся под ее полным контролем, и, более того, никто во всем остальном мире не имеет права «соваться» туда, «то, что на европейской территории может принадлежать только европейским странам».

РФ «нарушила конвенцию» и полезла туда, где ей было никак не место – именно поэтому русские поползновения встретили до такой степени дружный и единодушный отпор ВСЕЙ Европы.

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