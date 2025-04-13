Рупор кремлевской пропаганды: 145 на 125

Хроника торговой войны США и Китая.

Китай уже объявил, что текущих пошлин на американские товары вполне достаточно и он не собирается прогибаться под американским давлением.

США уже начали слегка давать заднюю, отменив пошлины на бытовую электронику. Уже идут кулуарные переговоры между США и Китаем о снижении пошлин.

Чем интенсивнее будет идти эта торговая война, тем лучше. Она разрушает текущую экономическую глобальную торговую систему, которая создавалась в интересах Запада.

Между тем Демократическая Пингвинья Республика отмечает день победы над американским империализмом, который под угрозой тотальной войны был вынужден снижать тарифы.

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Источник: Colonel Cassad

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