Рупор кремлевской пропаганды: 145 на 125
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Хроника торговой войны США и Китая.
Китай уже объявил, что текущих пошлин на американские товары вполне достаточно и он не собирается прогибаться под американским давлением.
США уже начали слегка давать заднюю, отменив пошлины на бытовую электронику. Уже идут кулуарные переговоры между США и Китаем о снижении пошлин.
Чем интенсивнее будет идти эта торговая война, тем лучше. Она разрушает текущую экономическую глобальную торговую систему, которая создавалась в интересах Запада.
Между тем Демократическая Пингвинья Республика отмечает день победы над американским империализмом, который под угрозой тотальной войны был вынужден снижать тарифы.
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Источник: Colonel Cassad
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