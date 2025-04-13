В малых городах начнут отключать электричество на ночь для улучшения демографии

Для улучшения

демографической ситуации летом 2025 года с 22:00 до 05:00 в России введут график случайных

отключений электроэнергии. Эксперимент затронет только небольшие города, инфраструктура которых не имеет федерального значения.

В правительстве пояснили, что об отключениях не будут заранее знать даже местные власти – только так можно обеспечить их максимальную эффективность. Регионам также предстоит изыскать дополнительные средства для поддержки семей, которые пополнятся в результате этой инициативы.

«Для граждан, которым требуется постоянное

использование медоборудования, предусмотрены исключения – их могут подключить к резервным источникам питания, если это действительно необходимо, – добавили в межведомственной рабочей группе по вопросам энергоснабжения. – Таким людям следует заранее

подать две заявки – в энергокомпанию и муниципальным властям, причём не менее чем за 30 дней до планируемого неожиданного отключения. Если по заявкам наметится консенсус, о результатах их рассмотрения известят письмом».

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