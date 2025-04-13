Рупор кремлевской пропаганды: Прилет в Сумах. 13.04.2025

В Сумах в Конгресс-Центре противник устроил награждение ВСУшников одной из бригад участвовавшей в нападении на Курскую область. На награждение заглянули 2 фугасных "Искандера", в результате чего большое кол-во ВСУшников было убито.

Также приличное кол-во пострадавших и среди гражданских (убитые и раненые), которые находились рядом с местом собрания, где было скопление ВСУшников.

Противник первоначально заявлял, что это был террористический удар по мирным людям, но потом Безуглая заявила, что удар пришелся по военным и привычно обвинила во всем Сырского и "проклятый совок", а также местное СБУ, откуда прошла утечка о награждении. Гауляйтер Конотопа публично потребовал отставки гауляйтера и начальника СБУ Сумской области, обвинив их в жертвах во время удара и обещая "рассказать всю правду", если они не уйдут в отставку до 18 вечера.

Жителям Украины можно лишь посоветовать держаться как можно дальше от украинских военных и украинских военных объектов. Находясь рядом с ними вы рискуете своей жизнью.

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Источник: Colonel Cassad

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