С чистым салоном и вежливыми водителями: в центра Петербурга запустят автобусные маршруты специально для интуристов

Комитеты по культуре и транспорту Санкт-Петербурга договорились запустить специальные автобусные маршруты для интуристов – им предстоит курсировать преимущественно по центру города, а главной особенностью станет вежливый обслуживающий персонал.

Кроме того, в таких машинах будут гарантированно чистые салоны без повреждений и следов интенсивной эксплуатации.

Идея родилась у чиновников вскоре после визита в Петербург американского блогера-урбаниста Майка Батлера. Как обычно делается в таких случаях, ему устроили экскурсию в метрополитен и записывали, как он им восхищается и сравнивает с нью-йоркским, но затем иностранец решил нарушить согласованный план, вышел на одной из станций и сел в автобус. Сопровождающие пытались загнать урбаниста обратно в подземку, но он начал вести прямую трансляцию и опозорил северную столицу перед 288 зрителями на YouTube, продемонстрировав им грязную обивку сидений, сломанный поручень и водителя, не владевшего английским.

– Честно говоря, это страшный сон какой-то – мы постоянно следим, чтобы город выглядел опрятно для иностранцев, чтобы без сучка, без задоринки. А тут ударили в грязь лицом, ещё и перед американцами. Безумно стыдно, – поделилась представительница Смольного Эльвира Лурье. – Будем исправлять ситуацию – запустим специальные автобусы и проследим, чтобы заокеанские гости больше не попали, упаси Господь, на обычный рейс. Лучших сотрудников выбираем, проверяем, чтобы язык знали хоть какой-то, хоть эсперанто. Но лучше французский, он красивый и солидный. И салоны будут мыть с хлоркой каждый день.

Стражам порядка придётся также следить, чтобы на «рейсы для интуристов» не попали сами петербуржцы. Исключение сделают для тех, кто опрятно выглядит и не пребывает под воздействием алкоголя или наркотических веществ, и только при условии, что такой пассажир не займёт сидячее место и выйдет, проехав 2-3 остановки.

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