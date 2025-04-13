 

Рупор кремлевской пропаганды: СССР против инопланетян

13.04.2025, 17:00, Разное
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Среди недавно рассекреченных документов опубликованных сайте ЦРУ объявился документ, где описывается якобы имевшее место боестолкновение бойцов советской армии с некими инопланетянами. Пришельцы потеряли летающую тарелки и неизвестное кол-во личного состава. Потери советских войск составили 21 человек.

Советские солдаты погибли после встречи с инопланетным НЛО, говорится в рассекреченном документе, опубликованном на сайте ЦРУ, передает Fox News.

В документе говорится, что советские солдаты якобы сбили НЛО, пролетавший над военной базой. Сообщается, что инопланетяне-гуманоиды выбрались из обломков, слились в один объект и вспыхнули ярким светом, превратив всех 23 советских солдат, кроме двоих, в камень.

"Если досье КГБ соответствует действительности, то это крайне угрожающий случай. У инопланетян такое оружие и технологии, которые превосходят все наши предположения. Они могут постоять за себя, если на них нападут", – цитируется в отчете  неназванный представитель ЦРУ.

По оценкам Canadian Weekly World News, предполагаемый инцидент произошел между 1989 и 1990 годами и был впервые опубликован в 1993 году.

Согласно документу, полученная американской разведкой информация содержала сообщения о "низколетящем космическом корабле в форме тарелки" над советским подразделением, участвовавшим в учениях.

Чиновники написали, что "по неизвестным причинам" солдаты запустили ракету класса "земля-воздух" по неизвестному самолету, в результате чего он потерпел крушение недалеко от военной базы.

В отчете описывается, как "пять невысоких гуманоидов с "большими головами и большими черными глазами" появились из потерпевшего крушение космического корабля и слились воедино, создав один "единый объект", издавая при этом громкий жужжащий звук. Сообщается, что затем сферический объект вспыхнул ослепительно ярким светом. Двое мужчин, как сообщается, выжили в этой стычке, поскольку они стояли в тени и не были полностью подвержены воздействию вспышки света.

https://t.me/ssigny/132495 – цинк

Никаких фотографий, видео, съемок местности и т.п. конечно же не приводится.
А так годный контент получился бы для творчества Пастухова.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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