Мнение «аналитика»: Об ультиматуме Трампа… Последний звонок для Путина?

Американский президент Дональд #Трамп преподнёс России новый неприятный «сюрприз». Показательно — сразу после встречи своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным. Несмотря на все «позитивные» сообщения о четырёхчасовом обстоятельном диалоге.

Причём сюрприз оказался не на словах, как прежде, хотя и они тоже прозвучали раздражённо. Последовали реальные дела.

Дональд Трамп продлил действие чрезвычайного положения «в связи с вредоносными действиями России», которое было объявлено его предшественником Джо Байденом 15 апреля 2021 г. и закреплено в исполнительном указе №14024. Этот нормативный акт наделял органы исполнительной власти правом вводить блокирующие финансовые санкции в отношении лиц и организаций, вовлеченных в широкий круг «вредоносных действий» России. От «вмешательства в выборы» до «нарушения территориальной целостности» зарубежных государств. После начала СВО, указ стал ключевым правовым механизмом блокирующих санкций в отношении российских физических и юридических лиц. Он создал широкий спектр ограничений, от запрета на новые инвестиции в Россию до ограничений по импорту энергоносителей.

И вот теперь он продлён — на фоне заявлений американских чиновников о «разочаровании» тактикой Кремля по затягиванию переговоров об урегулировании «украинского кризиса». А значит, все жёсткие ограничения в полном объёме продлятся ещё на год.

Показательно?

И да, и нет.

С одной стороны, Дональд Трамп обещал «давить» на обе стороны конфликта. Чем теперь и занялся.

С другой, продление указа Байдена было ожидаемым и «техническим».

Как утверждает ТГ-канал «Санкции.Экспертиза», Закон 1977 г. о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) обязывает президента принимать решение о продлении или непродлении чрезвычайного положения каждый год. По своей сути, это техническая процедура. Она создавалась как «защита от дурака» — как повод для того, чтобы хотя бы формально обязать президента #США задумываться о введённом ЧП. На практике такие меры, как правило, продлеваются без лишнего шума и даже без разговоров. Сегодня действует одновременно более 30 режимов ЧП, по которым у президента есть полномочия использовать #санкции. Например, ЧП по Ирану действует с 1979. Продлевается как миленькое. И никто не носится с криками «Ах, против Ирана продлили санкции». То же — по Беларуси, отдельным указам по Китаю, правам человека, кибер-безопасности и проч.

Поэтому, что означает продление указа 14024 с точки зрения санкций? Ничего не означает. Санкции как действовали, так и продолжают действовать в прежнем объёме. Их наращивания не произошло. Просто продлён режим чрезвычайного положения. Всё.

А мог ли Дональд Трамп поступить иначе?

Очевидно, что не мог. Отмена правового механизма санкций — серьёзный политический шаг. Более того, его не обязательно отменять даже в случае прогресса на переговорах. Белый дом может постепенно сокращать число санкций, но сохранять сам правовой механизм. Скорее всего, так и будет. Тем более, что сам указ №14024 достаточно гибок и всех в США устраивает. Вероятно, он будет существовать долго.

Надо ли по этому поводу переживать России?

А зачем, если ничего нового не произошло?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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