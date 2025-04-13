 

«Камасутру» внесли в список внеклассной литературы для 10-11 классов

13.04.2025, 15:33, Разное
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Министерство просвещения внесло индийский трактат «Камасутра» в список для внеклассного чтения для 10-11 классов – об этом говорится в ежегодном отчёте ведомства о мерах, предпринятых для улучшения демографической ситуации.

Школам рекомендовано за свой счёт приобрести соответствующие издания и хранить их в ограниченном доступе, но обеспечить выдачу всем желающим старшеклассникам. В указе отдельно прописаны санкции за игнорирование рекомендации или невыполнение плановых показателей по числу старшеклассников, пожелавших ознакомиться с трактатом.

– Индийцы – один из самых многочисленных народов на нашей планете. И это не совпадение, что у них есть такая замечательная книга, – комментирует идею замглавы департамента демографии Минпросвещения.

Планируется также выпустить адаптированную версию «Камасутры» для молодёжи – после правок она будет содержать минимум текста и максимум картинок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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