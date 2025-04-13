«Удостоверение на рояле оставил» – мошенника задержали за несанкционированные обеды в столовой консерватории

В ходе плановой проверки бухгалтерии Московской консерватории имени Чайковского выяснилось, что фальшивый сотрудник учреждения сэкономил на обедах почти полмиллиона рублей.

Мужчина в течение пяти лет обедал в столовой консерватории по льготным ценам. По записям с камер удалось установить, что гражданин работает в соседнем бизнес-центре.

– Каждый раз он говорил, что оставил документ на рояле или что потерял, а новый вот-вот выдадут, – вспоминает кассир. – А потом мы перестали спрашивать. Он же каждый день в обед приходил, да и охранник Сергей Петрович в обеденный перерыв его всегда пропускал – видимо, считал, что человек свой.

Во время очередного визита мошенника задержали сотрудники полиции, спрятавшиеся за пианино у кассы.

– У них комплексный обед стоит 200 рублей, а у нас в офисной столовой – 600! Это не мошенничество, это борьба за социальную справедливость! – заявил он в своё оправдание.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет тюрьмы. В консерватории усилили пропускной режим и проверяют удостоверения на посту охраны.

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