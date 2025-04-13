Мнение: Разгромное поражение Дональда Трампа

Объявив тарифную войну против всей планеты, Дональд Трамп рассчитывал добыть три приза.

1. Поддержать доллар, в который при каждом серьёзном кризисе бегут инвесторы, продавая все остальные свои активы.

2. Выстроить лидеров стран мира в длинную очередь просителей, готовых что-нибудь подарить Америке в обмен на отмену пошлин.

3. Нанести удар по Китаю, стратегическому противнику США.

К сожалению для Трампа, его дерзкий план провалился. Шансов на успех было бы больше в 2005 или хотя бы в 2015 году, однако сейчас Америка уже не настолько сильна, чтобы запугать всех. Будучи в отчаянном положении, Трамп решил рискнуть и… проиграл.

Китай поднял брошенную перчатку и зеркально поднял тарифы. Лидеры других стран мира повели себя как минимум независимо, а часто — воинственно, и очередь из стоящих на коленях оказалась несуразно короткой. Наконец, самое главное, инвесторы побежали из доллара, вместо того чтобы покупать его. Бегство инвесторов отразилось на самом главном табло для Трампа — на процентах по американским облигациям. Проценты пошли вверх, и Трамп вынужден был немедленно свернуть свой блеф. Цитирую Кримсональтера (ссылка):

Рынок облигаций поставил Трампа на колени.

Вчерашняя капитуляция (а это именно капитуляция, в максимально позорном формате) Трампа была вызвана паникой на рынке американских государственных облигаций.

Ваш покорный слуга, указывая на падение цен и рост доходностей американских трежериз (хотя цены должны были расти, а доходности падать в условиях кризиса на рынке акций и «загона» инвесторов в активы-убежища), вчера писал, что «успех Специальной Ковбойской Операции длился примерно три дня», и буквально через несколько часов Трамп сдался и приостановил тарифы (на всех, кроме КНР, чтобы хоть как-то сохранить лицо).

Теперь весь мир знает, где у Трампа и его администрации болевая точка, после которой он сначала начинает верещать, чтобы ФРС срочно снизил ставку по баксу, а потом тупо капитулирует, не получив от контрагентов по переговорам ВООБЩЕ НИЧЕГО. Болевая точка = рост доходности (что означает рост стоимости рефинансирования госдолга США) 10-летних трежериз на 0,6% за 3-4 дня.

Кстати, мы с Кримсональтером будем обсуждать промах Трампа и тектонические последствия его поражения сегодня в 17:00, на заседании Клуба Зелёной Свиньи (ссылка). В частности, мы разберём там популярную версию, согласно которой всё происходящее — хитрый план Трампа, который разыграл шоу, чтобы обрушить рынки и задёшево выкупить внешний долг США.

Если коротко — нет, никакого хитрого плана у Трампа не было, был вполне прямолинейный план. Теперь этот план провалился, Трамп лихорадочно откатывает всё назад. Всё настолько плохо, что даже пошлины на Китай приходится спешно дырявить, делая в них исключения для важных групп товаров.

Многие ещё не осознали, что произошло, и в каком тяжёлом положении оказались теперь США.

Во-первых, надломлен доллар, так как вся планета считает его теперь не защитным активом, каковым он был много десятилетий, а опасной ловушкой, из которой следует свои деньги по возможности выводить. У Трампа будут большие сложности с допечатыванием долларов, так как если печатать мало, будет нечем платить по долгам, а если печатать много, есть риск спровоцировать массовое бегство из доллара и гиперинфляцию.

Во-вторых, надломлена репутация Трампа. Теперь Трамп рискует оказаться в том же положении беспомощной утки, что и в 2016 году, когда он формально был президентом, а на практике — никем, так как подчинённые делали вид, что не слышат его приказов. Это особенно плохо для Трампа, так как в 2026 году пройдут промежуточные выборы конгрессменов и губернаторов. Если трамписты проиграют эти выборы, машина встанет — реформы Трампа застопорятся, их будут саботировать на местах.

Прямо сейчас Американский мир раскололся на две части — Дональд Трамп с идеологией МАГА захватил США, а глубинное государство сохраняет контроль над большей частью Евросоюза и Канадой. Если дополнительно к этому Трамп встретит неодолимое сопротивление ещё и внутри страны, провести шоковые реформы и спасти экономику США от грядущего краха ему, вероятно, не удастся.

России всё это очень на руку. С одной стороны, «царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». В Америке фактически идёт уже гражданская война — только без выстрелов. Ресурсы США быстро истощаются, поэтому есть хороший шанс, что через несколько лет США вынуждены будут ограничить свои геополитические амбиции Мексикой и Канадой.

С другой стороны, Трамп, в отличие от глубинариев, не фанатик, и ссориться с Россией ему совершенно не нужно. Мы сейчас у Трампа не входим даже в пятёрку главных его проблем, и если только он не решится на «маленькую победоносную войну», чтобы восстановить свою репутацию крутого парня, наши текущие переговоры с США должны закончиться удовлетворением разумных и справедливых требований России.