 

Samsung выпустит этим летом умного робота-компаньона Ballie

13.04.2025, 12:55, Разное
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Компания Samsung объявила о запуске в производство своего робота-компаньона Ballie, который станет доступен потребителям уже этим летом. Первоначально представленный в 2019 году и произведший фурор на выставке CES в 2020 году, бот был спроектирован для управления устройствами умного дома. Новая его версия оснащена проектором 1080p, который позволяет просматривать видеоуроки, рецепты — и даже видео с камеры дверного звонка.

Благодаря интеграции с облачным ИИ Google Gemini, Ballie получил расширенные возможности. Теперь он способен понимать голосовые команды, обрабатывать визуальную информацию и использовать датчики для восприятия окружающей среды. Samsung заявляет, что бот может давать советы по стилю, проверять, как сидит одежда, а также предлагать рекомендации по улучшению самочувствия и регулировке освещения в доме.

Первыми странами, где планируется запустить новинку, станут США и Южная Корея, но точная ее стоимость пока не объявлена. Потенциальные покупатели Ballie могут зарегистрироваться на сайте Samsung для получения
уведомлений о поступлении робота в продажу.

Источник &#8212 Samsung


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