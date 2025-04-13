Samsung выпустит этим летом умного робота-компаньона Ballie

Компания Samsung объявила о запуске в производство своего робота-компаньона Ballie, который станет доступен потребителям уже этим летом. Первоначально представленный в 2019 году и произведший фурор на выставке CES в 2020 году, бот был спроектирован для управления устройствами умного дома. Новая его версия оснащена проектором 1080p, который позволяет просматривать видеоуроки, рецепты — и даже видео с камеры дверного звонка.

Благодаря интеграции с облачным ИИ Google Gemini, Ballie получил расширенные возможности. Теперь он способен понимать голосовые команды, обрабатывать визуальную информацию и использовать датчики для восприятия окружающей среды. Samsung заявляет, что бот может давать советы по стилю, проверять, как сидит одежда, а также предлагать рекомендации по улучшению самочувствия и регулировке освещения в доме.

Первыми странами, где планируется запустить новинку, станут США и Южная Корея, но точная ее стоимость пока не объявлена. Потенциальные покупатели Ballie могут зарегистрироваться на сайте Samsung для получения

уведомлений о поступлении робота в продажу.

Источник — Samsung