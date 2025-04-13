 

Мнение «аналитика»: О пинке под зад… Ну вот и дождались?

13.04.2025, 2:55, Разное
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На уходящей неделе случилось нечто столь же неожиданное, сколь и долгожданное. И оно чётко встроилось уже в целую цепочку событий, указывающих на формирующуюся тенденцию в современной нам России. Конечно, найдутся те, кто будут недовольно ворчать по этому поводу. Некоторые стереотипы слишком прочно врезаются в некоторые извилины.

Но в целом… Тренд уже вполне показательный и наглядный.

Минюст признал иноагентом сбежавшего в США Андрея Козырева. Этого ельцинского министра иностранных дел, получившего за своё угодничество перед Западом прозвище «Мистер Да» в России. И «Слизняк» на Западе, перед которым он так прогибался. Достаточно вспомнить его принцип «российской» — а по правде говоря, строго антироссийской — внешней политики. Который заключался в словах «У России нет своих национальных интересов, отличных от интересов #США». Под этим лозунгом тогдашний МИД РФ сдал буквально всё. Даже не за понюшку табаку, а просто даром.

И только теперь его бывшему главе присвоили хотя бы «метку».

А неделей назад немножко прищемили кошелёк ещё одному позорному символу 1990-х, «смотрящему» по России от либеральных западных элит Анатолию Чубайсу сотоварищи. Пусть и робкая, но всё же попытка избавиться от ельцинского «наследия». Хотя бы поздно, чем никогда.

Но всё же — почему так поздно?

И не слишком ли поздно?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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