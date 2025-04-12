Мнение «аналитика»: О «неудобном» вопросе… Каких не берут в космонавты?

Во-первых, с Днём космонавтики всех причастных!

А причастны к этому празднику в #СССР были чуть больше, чем все. Ведь это простые советские люди годами «недополучали» потребительских благ и покупали облигации госзаймов на скудные зарплаты. Но зато 12 апреля 1961 года смогли гордиться: «Мы первые в Космосе!».

Тогда это было действительно общенародное дело и всенародный праздник.

А во-вторых… космонавтика в Советском Союзе была ещё и выставкой достижений пролетарского интернационализма. В числе первых покорителей околоземного пространства — не только русские Юрий Гагарин и Герман Титов, но и украинцы Павел Попович и Георгий Береговой, чуваш Андриян Николаев, еврей (по правилам галахи) Борис Волынов, литовец Алексей Елисеев (Алексиус Курайтис), белорус Пётр Климук…

Если же взглянуть на географию, то действительно…

…«от южных морей до полярного края», а также от Калининграда до Чукотки (карту составил Всеволод sevabashirov Баширов).

К слову, украинцы были вторыми по численности в Отряде космонавтов СССР. Да и в современной России выходцы из б. УССР среди покорителей космоса представлены вполне репрезентативно. Причём единственный на сегодняшний день «незалежный» космоастронавт Леонид Каденюк базовую подготовку получил в Союзе и углубил в РФ. Но на орбиту его доставил американский шаттл «Колумбия», а не российский «Союз ТМ», командиром которого он стал в 1992 году согласно полученному диплому. Таков оказался политический выбор украинских властей второй половины 1990-х.

Вообще говоря, российско-украинский космический тандем принёс бы много пользы обеим странам. Но в Киеве тогда решили иначе. Отношения и связи во всех сферах планомерно сворачивались и периодически обострялись по инициативе юго-западного соседа. Российскую космонавтику разрыв кооперационных связей с Украиной отбросил на годы назад. Ну а украинскую…

В ходе двухнедельного полёта на шаттле «специалист по полезной нагрузке» Леонид Каденюк проводил эксперименты по… влиянию невесомости на репу и сою. Как впоследстВии эти результаты были использованы в «Незалежной», Бог весть.

И чтобы уж до совсем логического завершения Ad absurdum — на МКС прибыл первый украинский космонавт, объявленный Украиной в международный розыск.

Иллюстрация наглядная?

И вот зачем Украине понадобилось это «назло маме уши отморожу»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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