Российские геологи «раздвоили» крупный вулкан на Венере

Венеру, соседку Земли, иногда называют ее планетой-близнецом, настолько она по некоторым параметрам похожа. Размер, масса, сила тяжести (9,81 м/с2 на Земле и 8,88 м/с2 на Венере) и плотность. На этом сходства кончаются. Средняя температура на Венере доходит до 467 °C, атмосфера на 96 процентов состоит из углекислоты, а давление у поверхности планеты в 93 раза выше, чем на Земле.

Магматизм на Венере тоже другой. Ее поверхность покрыта лавовыми полями и потоками гигантских размеров, застывшими в результате сильных извержений. Их сравнивают с Сибирскими траппами, поскольку предполагается, что на Венере выбросы лавы были такими же обильными и быстрыми.

Сейчас их изучает международная группа геологов из России, Канады, США, Марокко и Индии. Ученые картируют вулканический рельеф в масштабе 1 : 500 000 (что в 10 раз подробнее предыдущей карты) для анализа геологической эволюции, а также в поисках оптимальной площадки для высадки будущих космических миссий (например, «Венера Долгоживущая»).

Группа щитовых вулканов Сеоритсу Фарра на Венере, снимок зонда «Магеллан» / © Wikimedia Commons, NASA

Журнал Planetary and Space Science опубликовал статью, в которой исследователи обратили внимание на крупный вулкан Тейя Монс, главный в регионе Бета. Средний диаметр Тейи 800 километров, а по площади (530 тысяч квадратных километров) она сравнима с территорией Франции. Это щитовой вулкан, то есть более плоский, чем привычные стратовулканы конической формы — они на Венере не образуются из-за слишком высокого давления и потому, что на ней нет отдельных литосферных плит.

Специалисты рассматривали структуру вулкана и относительный возраст активности. Вся работа основана на снимках, сделанных зондом «Магеллан». Его отправили «фотографировать» Венеру (он посылал сквозь облака к планете электромагнитные волны и принимал их отражение радаром) в 1989 году.

Ученые ориентировались на относительную яркость структур на радарных снимках, их границы и строение. Интерпретируя изображения, геологи картировали лавовые потоки Тейи Монс и грабены (линейные структуры, напоминающие рвы, они сопровождают центры извержений). По взаимному расположению лавовых потоков определяли их относительный возраст.

Трехмерная перспектива вулкана Маат Монс на Венере. Точка обзора расположена в 634 километрах к северу от Маат Монс на высоте трех километров над местностью. Потоки лавы простираются на сотни километров до основания вулкана. Как отмечают исследователи, история Тейи Монс сопоставима с другими щитовыми вулканами, включая Маат Монс / © Wikimedia Commons, NASA

На изучаемой территории обнаружили крупные радиальные системы грабенов, которые ранее без детального картирования принимали за одну. Это позволило определить скрытый центр активности, отделенный от видимой кальдеры (впадины рядом с центром) вулкана. Древний центр возник в результате поднятия мантийного плюма к поверхности (считается, что на Венере магматизм внутриплитный). Магма, врезаясь в породу, приподняла ее и начала изливаться.

Второй центр активности сместился на 200 километров на юго-запад. Вероятно, это стало следствием «мантийного ветра» или сдвига литосферы над головой плюма. Потоки лавы в этот раз были не такими обширными (от первого центра они расходятся на 830 километров) и достигают 610 километров в длину. Молодой центр связан с крупной кальдерой, которая образовалась из-за истощения подповерхностного резервуара лавы и проседания породы.

Однако в отсутствие венерианского грунта невозможно определить абсолютный возраст вулкана — только относительную древность одних структур относительно других.

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naked-science.ru

«Мы предполагаем, что в регионе Бета может продолжаться вулканическая активность, так как он входит в треугольник Бета — Атла — Фемида, область, объединяющую районы Венеры с наиболее молодой тектонической активностью. Не факт, что новое извержение будет связано с Тейей — если плюм активен, то центр может сместиться еще дальше на юг. Но мы его новое извержение вряд ли пронаблюдаем, этого может не произойти и в ближайшие миллионы лет», — рассказала Naked Science автор научной работы, инженер-исследователь лаборатории геохронологии и геодинамики Томского госуниверситета Арина Шимолина.