Мнение: Миф о тракторах в РИ и СССР, комбайны в СССР и почему СССР отстал по автоматизации

1. Согласно известному мифу, в Российской Империи обрабатывали землю преимущественно деревянной сохой, и только коммунисты смогли обеспечить страну тракторами и ядерной бомбой. В качестве подтверждения мифа приводят графики сравнения СССР и США. В послевоенный период СССР начал производить тракторов в разы больше, чем США, что якобы свидетельствует о превосходстве советского строя.

В действительности, конечно, были до революции и трактора – как, например, известный трактор «Карлик» конструктора Якова Мамина (см. заглавную картинку), были и тракторные заводы. Их было немного, производство только начали разворачивать – но не потому, что Россия была отсталой, а потому, что массовое распространение тракторов началось на планете позже. Эпоху тракторов принято отсчитывать с 1917 года, с начала выпуска американского трактора Фордзон.

Первый практический трактор с двигателем внутреннего сгорания в Британии появился в 1901, в США – в 1902, а упомянутый русский инженер Мамин создал свою первую модель трактора в 1910. Массовое производство тракторов на Западе начали разворачивать в 1910-х, перед Первой мировой, как и у нас.

Устроив революцию, большевики нанесли серьёзный удар по всей экономике страны, в том числе и по тракторостроению. Потеряли по меньшей мере десятилетие: 5 лет ушло на гражданскую войну, ещё 5 – на последующее восстановление промышленности. Крупные тракторные заводы заработали в России с большим опозданием, в 1930-1931 годах, причём построены они были по американским проектам и с американским оборудованием, а заплатили большевики за них золотом, полученным путём разграбления деревни.

Цитирую разбор мифа о тракторах от Василия Ерёмина в сообществе historical-fact (ссылка):

Начиная с середины 19-го века паровые машины начинают постепенно играть важную роль в сельском хозяйстве. Называются они по разному – дорожные локомотивы, самоходные локомобили, но пока еще не “трактора”. Несмотря на то, что вспашка – одна из наиболее энергозатратных операций в сельском хозяйстве, паровые трактора для вспашки практически не используются – слишком маленькая мощность (порядка 10 л.с) при слишком большом весе (порядка 10 т). Вспашку надо производить пока земля влажная, а вытащить из грязи десятитонную махину даже без плуга – отнюдь не тривиальная задача. В 1854 году Королевское сельскохозяйственное общество (Британская Империя) учреждает приз в 500 фунтов для наилучшей паровой конструкции для вспашки. Выиграл Джон Фаулер, но приз ему вручили далеко не сразу, поскольку вспашка лошадьми оказалась более выгодна. Несмотря на это, конструкция Фаулера закрепилась на лидирующих позициях и просуществовала до изобретения привычных нам тракторов. Смысл изобретения был в следующем – локомобиль стоял на обочине и на поле не заезжал, а по полю шел плуг, передвигающийся с помощью системы тросов.

Несмотря на присущие локомобилям значительные недостатки, распространились они весьма широко, в том числе и в Российской империи. Например, можно прочитать про поставки локомобилей в далёком 1870 в глухую провинцию: село Тимашево, Самарской губернии. В 1875 г. в сельском хозяйстве России применялось 1,3 тыс. локомобилей. К 1901 г. их число возросло до 12 тыс., в 1904 г. стало 17 тысяч. Локомобили не только импортировались, но и производились на месте. Крупнейшим заводом по выпуску локомобилей был Людиновский завод Мальцова, выпустивший в апреле 1912 года свой 1000-й локомобиль.

Несмотря на некоторые успехи паровых машин в сельском хозяйстве, уровень обеспечения машинами даже в экономически передовых США падал последнее десятилетие 19-го века, да и первое десятилетие века 20-го — лошади были дешевле. Эра тракторов началась с внедрения двигателя внутреннего сгорания. Первые шаги тракторов были трудны: всю партию тракторов, произведенных Waterloo Gasoline Traction Engine Company, “благодарные” покупатели вернули назад. До Первой Мировой войны трактора так не вышли из стадии экспериментов. Мировой лидер тракторостроения — компания Hart-Parr (придумавшая слово “трактор”) — выпустила за 1906-1918 гг. всего 4114 тракторов. Некоторое оживление в тракторостроении возникло с началом ПМВ, но, как вы понимаете, не из-за сельского хозяйства. Кто-то должен был таскать тяжелые артиллерийские орудия.

<…> …сельскохозяйственное машиностроение развивалось в РИ бурными темпами. С 1911 г. началась системная научно-исследовательская работа на кафедрах вузов и агрономических школ в области создания новой сельскохозяйственной техники. Всероссийская выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде дала известное представление о росте российского сельхозмашиностроения, на этой выставке было приблизительно 300 экспонентов. Особое внимание привлекали к себе так называемые «лобогрейки», производство которых превышало 20 тыс. штук в год. Популярны были конные молотилки русских заводов. Активно строились новые заводы: в 1897 г. в Ростове-на-Дону было создано АО «Аксай» для производства земледельческих орудий; в 1900 г. в Киеве появился завод комбинированных сеялок Фильверта и Дедина; в 1904 г. в Рязани был основан завод братьев Левинтиных, ныне это завод «Рязсельмаш». В 1910 г. американская фирма «Международная компания жатвенных машин» построила в Люберцах под Москвой завод, который выпустил 60 тысяч с/х машин. В советское время предприятие стало называться «Заводом им. Ухтомского». В это же время сельскохозяйственные машины выпускали также Путиловский, Сормовский, Брянский, Коломенский, Воткинский заводы, Рижский завод «Руссо-Балт» и многие другие. <…>

В 1975г. СССР произвел гигантское количество тракторов: 550 тысяч штук (больше всех в мире). США в этом же году произвели тракторов ровно в 2 раза меньше. Что может означать это безусловное лидерство СССР с точки зрения элементарной логики? Только одно: механизированное советское сельское хозяйство должно досыта кормить весь советский народ и еще полмира в придачу. Однако на деле самой острой проблемой страны была именно продовольственная. Буквально каждый год партия из кожи вон лезла, чтобы вбухать в колхозы еще денег, техники, кадров и других ресурсов, а проблему дефицита даже элементарных продуктов питания решить так и не удавалось. Более того, приходилось закупать десятки миллионов тонн продовольствия за границей. Например, в 1980 году закупили около 30 млн. тонн зерна, а мясопродуктов почти на миллиард долларов. Это ли не чудо? <…>

Вывод: РИ никак нельзя назвать отстающей в тракторостроении просто потому, что тракторостроение как серьезная отрасль мирового хозяйства возникло только в 1917 году. Советский Союз действительно производил больше всех в мире тракторов, но экономического смысла в этом было мало, уж очень быстро они ломались, а затем в виде металлолома шли на производство новых тракторов.

2. В отставании по комбайнам Российскую Империю любители СССР обвиняют несколько реже, чем в отставании по тракторам, но про то, что СССР производил много комбайнов, а современная Россия производит мало, и что это якобы провал капитализма – пишут столь же охотно. Genby подробно разбирает этот вопрос (ссылка):



В США первый самоходный комбайн выпустили в 1911 году. В СССР первый комбайн выпустили в 1947 году. Первыми самоходными зерноуборочными комбайнами в СССР были С-4 (жатка-молотилка самоходная), выпуск которых начался в 1947 году. Всего было выпущено 215480 комбайнов. В 1956 году начался выпуск Самоходного комбайна СК-4. Всего, с модификациями, было выпущено 936670 комбайнов. Производительность этих устройств была 3-4 кгсек.

В 1973 году завод Ростсельмаш приступил к выпуску следующего поколения модели СК-5 «Нива». Самый массовый комбайн в стране. Всего комбайнов модели СК-5 «Нива» было выпущено более 1 млн 200 тысяч штук. Его производительность составила 5 кгсек.

Перед распадом в СССР в 1986 в СССР скопировали комбайн “Джон Дир 8820” и назвали Дон-1500. Это было третье поколение комбайнов. Двигатель 235 лошадей против 100 у Нивы или 53 л.с у первого С-4. Дон-1500 стал одним из самых популярных зерноуборочных комбайнов в СНГ.

И, наконец, в 2009 в России вышло четвертое поколение комбайнов Вектор-410 и его модификации, теперь это главная рабочая лошадка страны. Точнее, вылеченный от детских болезней 410, Вектор-425. Ну и, наконец, вершина российской комбайностроительной мысли –ТОРУМ-785 – 510 лошадиных сил, за сезон убирает 2000 га.

Но если сравнить цену самолетов второго поколения Миг-19 и четвертого поколения, к примеру, Миг 35 (я уж молчу о пятом), то все заметят разницы в цене на порядки. Примерно так и с комбайнами. Цена растет в разы. 12,5 млн стоит ТОРУМ 785. «Нива» на наши деньги стоила 2,5 млн.

С каждым следующим поколением в разы растет производительность, мощность, ширина жатки, надежность, часов работы до заправки, снижаются потери зерна, расход топлива и ещё кучи плюсов. Комбайнов уже так много не надо.

К примеру по данным ФАО в 1961 году комбайнов в США было 1’025’000. В 1991 – уже 601’589. А в 2009 году (последний год ведения такой статистики) их стало 346’935. Причём всех [типов]. А вот в СССР всё было наоборот в 1961 было 498’100 комбайнов, рекорд был поставлен в 1986 году – 826’800 комбайнов, а дальше пошло снижение. России досталось 370’766 комбайнов, число которых к 2009 их число упало до 86’122.

Сначала в России было полно советских комбайнов второго поколения, уже выработавших все ресурсы. Они и выбыли. Тот же Дон-1500 – это практически постсоветский комбайн, и тот перестал выпускаться в 2017.

Ничего советского, как минимум в зерноуборочных комбайнах уже не осталось. Да, Ниву ещё можно купит за миллиончик, какого-нибудь фермеру убрать десяток га, вот только он больше будет работать на запчасти. Это как ВАЗ-копейку купить. Может, поедет, а может, и нет.

Обратите внимание: российское сельское хозяйство не «проедает советское наследство», а пользуется машинами современного производства.

3. В комментариях wv_a пишет про одну из причин, по которым в СССР плохо шло дело с внедрением более производительной техники (ссылка):

Поскольку зарплаты были низкие, а у инженеров вообще копеечные, было трудно, почти невозможно провести автоматизацию производства.

Если простейший робот-автомат стоил как зарплата ста, а то и тысячи рабочих, то проводить автоматизацию было просто бессмысленно.

Помню, пришёл первый АРМ конструктора [автоматизированное рабочее место, предшественник персонального компьютера], на аналоге IBM XT, самой простейшей 16 разрядной машины. Его стоимость была 140 тысяч рублей. Приблизительно стоимость 20 кооперативных квартир. Естественно, что ни о каких дополнительных армах речи быть не могло.