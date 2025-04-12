 

Airbus показал кабину истребителя будущего

12.04.2025, 15:25, Разное
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Кабина истребителя начала XXI века представляет собой средоточие десятков уникальных и сложных приборов, без которых невозможно управлять самолетом и тем более вести воздушный поединок. Специалисты компании Airbus в рамках проекта EPIIK представили свое видение того, как она будет выглядеть примерно через 10 лет.

Это может показаться странным, но приборная панель истребителя будущего предельно минималистична — здесь всего несколько дисплеев. Объяснение очень простое — это совершенно другой уровень взаимодействия пилота и машины, которая чутко реагирует на то, куда устремлен взгляд человека, на жесты его рук и слова команд. Создается впечатление, что истребитель буквально читает мысли летчика.

Каждую секунду машина, оснащенная искусственным интеллектом, выдает ему тщательно отобранный поток информации, который поступает напрямую в мозг. Однако, это вовсе не означает полного отказа от технических достижений прошлого — разработчики намерены сохранить привычные летчику рычаги управления и джойстик, дополнив его тактильной обратной связью, который с помощью вибрации и сопротивления сможет сообщать пилоту об условиях полета.

Цель проекта EPIIK, поддержанного Европейским оборонным фондом и консорциумом из 27 европейских компаний — радикально изменить содержимое кабины пилота будущего, обеспечить его всем необходимым, при этом не перегружая. В распоряжении летчика будут дисплеи в виде очков дополненной реальности и возможность проецировать виртуальные дисплеи на любую поверхность.

Источник &#8212 Airbus


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