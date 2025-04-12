 

«Для кино пригодятся» – Константин Эрнст спас от выдворения мигрантов из Средней Азии, выдававших себя за инопланетян

12.04.2025, 13:33, Разное
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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст оформил трудовые договора сроком на один год с 52 гражданами Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, которых застали силовики во время внепланового рейда в одном из подмосковных городов.

Тем самым менеджер спас рабочих от депортации.

Сообщается, что все гастарбайтеры размещались в подмосковном санатории «Космос», принадлежащим одному ведомству. Чтобы не вызывать подозрения при оформлении гостей из Средней Азии, они были представлены как инопланетяне. Это обязывало носить «пришельцев» специфические синие костюмы даже на стройплощадке. Руководству организации удалось убедить и горожан, и полицию, что перед ними действительно гости с другой планеты.

Во время празднования Навруза мигранты позволили себе сделать послабление – они сняли костюмы и стали молиться Аллаху. В этот момент их и взяли правоохранители, а затем доставили в миграционный центр. Сюжет о необычном происшествии сделал один из подмосковных телеканалов. Это привлекло внимание гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста – он лично приехал в место пребывания задержанных и заключил с ними трудовые контракты.

– Мы как раз собираемся снимать наше отечественное фентези «Русский аватар», а эти синенькие нам для массовки пригодятся, – резюмировал топ-менеджер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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