Мозговая активность при покупке яиц и молока выдала политические взгляды людей

Эксперимент с участием сотни здоровых мужчин и женщин от 18 до 55 лет провели в медицинском центре при Канзасском университете (штат Канзас, США). Перед фМРТ-обследованием у людей собрали социально-демографические и биометрические данные, а также информацию о политических взглядах. В итоговом анализе рассмотрели результаты 65 человек. Остальных исключили на этапе сканирования либо потому, что они не отнесли себя к сторонникам республиканцев или демократов, двух основных политических течений в Соединенных Штатах.

Участникам предоставили 50 долларов (более 4100 рублей по курсу) и проинструктировали, что во время процедуры томографии нужно будет выбирать к покупке молоко или яйца, цену которых вычтут из указанной суммы.

Испытуемым демонтировали изображения продуктов со стоимостью и коротким пояснением. Исследователи меняли условия, по-разному сочетая цены и детали производства. Например, к выбору предлагали два вида молока, которые получили от обычных коров либо от животных на корме с добавками гормона роста (в другом варианте — от клонированных коров). При этом цена могла совпадать или отличаться. В случае с яйцами сообщалось, что их снесли куры со свободным выгулом либо содержащиеся в клетках. После испытаний каждый из участников забрал домой бутылку молока или дюжину яиц (в зависимости от того, из чего выбирал), а также остаток денег, если такой имелся.

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Сопоставив, какие продукты предпочитали участники, ученые не обнаружили связи с их политическими воззрениями. Но анализ данных фМРТ показал, что мозговая активность в определённых зонах позволяла с высокой точностью (от 76% до 94%) определить, кого поддерживает человек — республиканцев или демократов.

Например, у сторонников республиканцев повышенная нейронная активность отмечалась в левой островковой доле, которую связывают с субъективной оценкой и внутренними ощущениями. У тех, кто поддерживал демократов, активнее работали предклинье (Precuneus, участвует в процессах эпизодической памяти) и верхняя лобная извилина (Gyrus frontalis superior, высшие когнитивные функции, в том числе самосознание и внимание).

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С учетом результатов исследователи предположили, что политические предпочтения могут отчасти иметь отношение к базовым нейрокогнитивным механизмам, которые задействуются, даже когда человек делает выбор, не связанный с политикой.

Авторы отметили, что их выводы совпали с данными других исследований по схожей тематике, в которых тоже рассматривали нейронную активность в привязке к политическим убеждениям, но на других видах задач, не связанных с выбором продуктов.

«Мозг все еще остается загадкой, и подобные работы — словно капля в огромном океане непознанного», — заключили ученые. Их статью опубликовал журнал Politics and the Life Sciences.