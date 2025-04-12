Рупор кремлевской пропаганды: Борьба со стрессом

Борьба со стрессом

Astrum Entertainment провела масштабный опрос среди более 2 тыс. российских геймеров от 18 до 59 лет. Компания поинтересовалась у пользователей, зачем они запускают игры. Оказалось, что 87% из общего числа опрошенных погружаются в виртуальные миры, чтобы снять стресс. Многие геймеры также подчеркнули пользу от игр. Посиделки за ПК помогают узнать что-то новое или выучить новый язык.

Что геймеры ценят в играх

Игровой процесс и механики — 75%;

Сюжет и персонажи — 51%;

Графика и визуальные эффекты — 46%;

Мультиплеер и социальное взаимодействие — 38%;

Реалистичность и историчность — 23%;

Преодоление трудностей — 22%;

Музыка — 21%.

Также исследование Astrum показало падение популярности компьютерных клубов. Минимальное количество геймеров проводит время в таких местах. И только 15% от общего числа респондентов выбирают компьютерные клубы из-за невозможности отдохнуть за ПК дома.

Растет число геймеров, смотрящих стримы. 61% респондентов приходят на трансляции по несколько раз в месяц, а 12% — каждый день. 25% геймеров смотрят стримы, чтобы улучшить свои навыки. Но чаще всего пользователи приходят на трансляции из-за притягательного образа блогера.

На опросе от Astrum подняли вопрос о лицензионных версиях игр и самых желанных покупках. Оказалось, что 60% геймеров приобретают франшизы официально. Почти половина респондентов отметила широкий спектр возможностей, которые дают лицензии. Из них 28% делают это ради поддержки разработчиков. Абсолютное большинство геймеров ответили, что готовы тратить на покупку игр до 4 тыс. рублей.

Что касается самой желанной покупки, 56% пользователей мечтают о мощном ПК или ноутбуке. Компьютер остается любимой платформой среди российских геймеров. Но растет популярность и мобильных игр — их предпочли 11% респондентов.

https://vkplay.ru/media/news/astrum-87-rossiiskikh-geimerov-igrayut-radi-snyatiya-stressa/ – цинк

Так то да.

В текущих реалиях компьютерные игры это способ сброса стресса вроде просмотра кино/сериалов.

При этом после 2023 года у нас в стране игры обогнали кино.

PS. Ну а клубы по факту убил дешевый интернет. Их золотое время осталось в нулевых, когда было интересно с друзьями пойти поиграть в "контру" по сетке.

Помню в 2005 дома появилась локальная сеть и после этого интерес к походам в клубы резко закончился. Ну а затем появилась оптика и понеслась.

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Источник: Colonel Cassad

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