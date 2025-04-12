 

Мнение «аналитика»: О новой жизни певца Шамана с интернетчицей Мизулиной… Стыдоба?

12.04.2025, 0:00, Разное
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Да-а-а, уважаемые читатели, сам оторопел, когда узнал про это.

А когда уже и «картинки» увидел — теперь полно их в Сети — чуть челюсть не потерял. Которая понеслась навстречу паркету со скоростью реактивного самолёта. Еле успел подхватить в районе колена.

Думаю, и вы такого не ожидали от двух вроде бы взрослых людей.

В общем, Ярослав «SHAMAN» Дронов и Екатерина Мизулина… стали героями компьютерной игры «The Россияне», кальки с однопользовательского симулятора жизни «The Sims».

Её героям предлагается переехать в «русскую деревню» и жить «по заветам предков», в любви и согласии. Вот так, например.

Патриархальный «идеал», да. Она — босая, беременная и на кухне. Он увлечённо занят собой в ожидании обеда, дети сами по себе.

Новость об этом игровом релизе гуляет по соцсетям и СМИ уже неделю. Судя по отсутствию судебных исков и громких протестов со стороны реальной пары, как минимум, согласие на использование своих светлых образов они разработчикам предоставили. То есть, «подписались» и на всё это.

Ну разве не стыдоба?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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