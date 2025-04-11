 

Мнение: Обманутые Трампом

11.04.2025, 22:25, Разное
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Интересная новость – в стране в апреле неожиданный энтузиазм: внезапно резко выросло количество желающих подписать контракт на СВО. Оказалось, что желающие уже чуть ли не выстраиваются в очереди в военкоматах! Наплыв фиксируют в Москве, в Санкт-Петербурге, в Подмосковье, в Башкирии и в Приморье. То есть – в не самых нищих регионах, даже наоборот: там, где, как считается, у населения с доходами всё более-менее в порядке.

Конечно, патриоты хотели бы объяснить нежданный всплеск подъемом патриотизма, резко вскипевшей любовью к Родине, к Путину, обострившимся желанием у народонаселения «бить бандеровцев», на худой конец – желанием «отомстить за Курск». Однако напрашивается иное объяснение. Скорее всего, российских беззаветных воинов ввел в заблуждение… рыжий черт Трамп! Именно его, скорее всего, надо благодарить российскому агитпропу за пополнение рядов в духе «Ты записался добровольцем?»

Похоже, чертяка убедил народонаселение своими бурными обещаниями «обеспечить мир» и «полное прекращение огня», которое Дональд гарантирует, почитай, весь 2025 год. Трамп ведь клялся-божился, что он обеспечит мир? Обещал. Российский народ склонен верить Трампу в том плане, что он не шутит и наверное знает, как убедить Путина подписать всё, что он просит.

А если РФ заключит стойкое перемирие с Украиной – тогда все будет как по старику Крылову: те, кто подпишет контракт с российской армии, сумеет как в той басне – «совсем без драки выйти в большие забияки». Контракт подписал, стартовую выплату в пару миллионов получил, обратно уже не отберут – а тут, глядишь, война-то уже и кончилась! А подарок от Собянина – вот он.

Понятно, словом, почему народ ринулся подписывать. Только вот эти люди могут пополнить ряды «обманутых Трампом». Пообещал – и не сделал. Вполне может так получиться, что платеж получил, контракт вступил в силу, а впереди еще и весенняя кампания, и летнее наступление, и осенняя оборона… И конца не будет. Потому что в России правит пока еще Путин – а Путин еще никому ничего не обещал.

Источник: Размышления вольного социолога


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