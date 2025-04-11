 

Воспитанники детских садов будут еженедельно отчитываться «о положении в семье» для развития речи

11.04.2025, 19:33, Разное
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В государственных детских садах введут обязательные еженедельные отчёты воспитанников об их положении в семье. Таким образом, как считают авторы инициативы, дети с раннего возраста привыкнут к грамотной речи и письму, выработают важные социальные навыки и выработают в себе «чувство подотчётности».

Как считают в правительстве, дети «очень чувствительны к положению в семье», но зачастую не могут рассказать о проблемах из-за застенчивости и отсутствия подходящей возможности.

«Еженедельные отчёты помогут развить речевые способности ребёнка и улучшат осведомлённость государства о том, как идёт процесс воспитания, повысят вовлечённость детского сада и органов опеки в семейные дела россиян», – пояснили в рабочей группе.

Ключевыми пунктами отчёта станут: наличие ссор в семье, их содержание (поводы, доводы сторон), занятия родителей по выходным, насколько ответственно старшие относятся к государственным и религиозным праздникам и так далее. Сейчас специалисты разрабатывают методические материалы, позволяющие ненавязчиво подтолкнуть ребёнка к содержательному изложению и мотивировать его собирать и передавать больше информации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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