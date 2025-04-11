 

В архивах обнаружен указ Сталина о запрете японской анимации

11.04.2025, 11:33, Разное
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В фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) обнаружен ранее засекреченный указ Иосифа Сталина «О недопущении распространения японской мультипликационной продукции на территории СССР», датированный 1936 годом.

Документ, опубликованный в официальном Telegram-канале архива, раскрывает неизвестные подробности культурной политики советского руководства в предвоенные годы. Выясняется, что в середине 1930-х годов среди партийной элиты распространилась мода на просмотр японских анимационных фильмов. Эти ленты, привезённые из командировок дипломатами и моряками, тайно показывали на закрытых просмотрах. Как отмечают историки, Сталин лично по рекомендации помощников ознакомился с картинами «Ефрейтор Норакуро» и «Момотаро» во время отдыха на своей даче.

После просмотра глава советского государства направил срочную телеграмму в Главлит с указанием: «Немедленно пресечь ввоз и распространение японской мультипликационной мерзости. Эти картины, изображающие неестественно большеглазых людей, разлагают сознание советских граждан и отвлекают от строительства социализма. Рассматривать распространение этой продукции следует исключительно как антисоветскую пропаганду».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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