Bombardier Global 8000 намерен стать самым быстрым пассажирским самолетом после «Конкорда»

Минуло более 20 лет с последнего рейса сверхзвукового пассажирского самолета «Конкорд». Удивительно, но даже при всех нынешних достижениях в области авиастроения ему так до сих пор и не нашлось достойной замены.

С тех пор скорость пассажирских авиалайнеров прочно «застряла» на показателях от 0,74 до 0,85 Маха (максимальная скорость «Конкорда» составляла 2,04 Маха) — что, впрочем, отнюдь не означает окончание гонки за «гражданским» сверхзвуком.

Канадская компания Bombardier сильно уступает своим могущественным конкурентам — Boeing, Airbus и Embraer по объемам продаж, зато уверенно лидирует в своем сегменте — производстве бизнес-джетов премиум-класса, а ее новый флагман Global 8000 по скорости, комфорту и дальности полета уже вплотную приблизится к «Конкорду».

Он будет летать со скоростью 1150 км/ч на дальность до 15000 км. В конструкцию авиалайнера внедрено несколько инноваций. Среди них необычное крыло «два в одном», которое обеспечивает скоростной полет на большие расстояния, увеличенную подъемную силу, повышенную маневренность на низких скоростях и устойчивость к турбулентности.

В салоне пассажиров ожидает роскошный интерьер, разделенный на четыре отдельные зоны, включая основной салон с двуспальной кроватью и душем. В распоряжении пассажиров фирменные кресла Nuage, снижающие нагрузку на спину во время длительных перелетов.

Еще одно достоинство Global 8000 — поддержание комфортного давления внутри салона на высотах более 12000 м. Ему также доступно гораздо большее, чем у его конкурентов количество аэропортов. Ожидается, что авиалайнер приступит к полетам уже во второй половине текущего года.

Источник — Bombardier